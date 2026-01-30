立院朝野車輪戰3小時！國會助理加薪三讀 每人平均多5千

立法院會30日舉行本會期最後一次院會，處理攸關國會助理加薪及定義明確化的《立法院組織法》修正案。綠營抨擊藍白推動修法是以助理加薪之名，包裝除罪化之實；藍白則反嗆行政院當初也將助理費定義為補助費，難道也是除罪化幫兇。經過3小時的朝野攻防，全案最終三讀通過。

立法院30日三讀通過國會助理加薪。（圖／中天新聞）

三讀條文明定，助理工資納入立法委員補助費用，並按每一立法委員每年歲費五倍為總額。去年各委員公費助理費每月預算數額為47萬2760元，修法後增為約54萬7600元，以公費助理14人計算，平均每位助理可多加薪約5千元。三讀條文也明訂增加多項加給，例如資深加給、專業加給、實施健康檢查及文康活動費用等。

為防淪為立委大水庫，三讀條文明訂助理工資以及相關加給補助，皆由立法院代理立法委員給付。民進黨堅稱此項修法是要為深陷詐領助理費爭議的相關立委解套，並以冗長發言方式拖延，表述概念皆不離將助理費定義為補助費，立委就有上下其手的空間。

牛煦庭。（圖／中天新聞）

民進黨稱此項修法是要為深陷詐領助理費爭議的相關立委解套，並以冗長發言方式拖延，表述概念皆不離將助理費定義為補助費，立委就有上下其手的空間。國民黨立委牛煦庭則上場捍衛修法，強調很多人說是為了除罪，並指根據行政院主計總處編印《一百十五年度總預算編製作業手冊》中，就已明確定義民意代表依法聘用之助理人員待遇係屬補助性質。最終在3小時的發言表決戰後，全案成功三讀通過。

