立院本會期倒數9天 行政院重磅喊話：家國防量能的雙重封殺

立法院程序委員會20日仍未將今年度中央政府總預算案、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案排入委員會審查。對此，行政院發言人李慧芝表示，境外敵對勢力持續侵擾的此時此刻，強化國家防衛韌性刻不容緩，然而今年度國防部預算已有752億元因為總預算未審而無法執行，而立法院又再次阻擋國防特別預算，等於是對於國家國防量能的雙重封殺。

李慧芝直言，20日已是立法院不審今年度總預算的第145天，也是立法院本會期結束前的倒數第9個工作天；緊接而來的是即將編列的明年度中央政府總預算，依據預算法的規定，再過7個月就要提出明年度中央政府總預算，然而立法院不顧新版財劃法的水平分配不公平、垂直分配不合理問題，迄今不審院版《財劃法》。

李慧芝強調，行政院再次呼籲立法院回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，儘速審查攸關國人福祉的中央政府總預算、院版財劃法以及能夠加強國防實力的國防特別預算，不要再不理性地刻意延宕拖延。

