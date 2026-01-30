立院本會期最後院會日 民眾黨版本軍購條例確定付委【不斷更新】

立法院30日召開本會期最後一次院會，上午表決議程時，政院版1.25兆國防特別條例仍遭封殺未能列入議程，但民眾黨團自提的4000億版本軍購特別條例，則在國民黨支持下順利付委。

此外，針對藍白日前提出將總預算案中的「新興資本新增計劃」，如TPASS行政院通勤月票執行計畫、河川整治排水改善計畫等約38項、共718億元的急迫性計畫先行抽出審議一案，由於朝野協商沒有共識，立法院長韓國瑜宣布，全案待協商後再行處理，意即本會期確定無法通過。

立院下午預計將繼續審理《住宅法》、《衛廣法》以及《黨產條例》修正案等法案；至於日前藍委為修改國會助理費規定而提出的《立法院組織法》修正案，最終則沒列入。

