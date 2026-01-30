立院本會期最後院會登場 下午審黨產條例、住宅法等

立法院本會期延會到31日期滿，週五最後一次院會預計將進行「法案大清倉」，包含《黨產條例》、《衛星廣播電視法》、《住宅法》等修正案，藍綠不僅出動甲級動員備戰，甚至已經做好表決到深夜的心理準備。

國民黨立院黨團書記長羅智強指出，「包括《衛星廣播電視法》，也包括《黨產條例》的修法，包括《立法院組織法》跟助理費的修法，今天也會一併提出。」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，「協商沒有結果，就是討論後付諸表決，這點大家都大概無懸念，至於說有些未經協商的也想要闖關，我們是堅決反對。」

民進黨團喊話在野黨，別在預算會期不審預算，卻處理爭議法案，並批評民眾黨自提的《國防特別條例》；民眾黨團則強調，針對今（2026）年度總預算案，行政院應先將三讀通過的軍人加薪等項目補足預算；國民黨團也喊話，希望總預算案中38項新興預算提前動支案能順利通過，要執政黨別跟人民做對。

國民黨立院黨團總召傅崐萁呼籲，「希望賴清德總統、卓榮泰院長能夠盡快的苦民所苦，疾民所疾，在冷凍期尚未到的時候，我們盡快三讀通過1.25兆的軍購。事實上全國的國人啊，不是1.25兆啊，連後續延壽跟維修總共是將近4.5兆台幣，賴清德總統到立法院必須跟全國國人講清楚。」

民進黨立院黨團書記長陳培瑜則說：「我們相信黃國昌今天還是會硬要把他自己的《國防軍購條例》送進來，然後繼續阻擋行政院的《國防軍購條例》。所以如果今天把這麼多噁心的法案一起計算的話，我覺得國民黨的這些委員還有民眾黨的委員，

我們真的要一一點名告訴台灣人。」

朝野協商後，確定上午處理總預算先行動支案，下午則是《住宅法》、《衛廣法》、以及《黨產條例》修正案；至於日前備受討論攸關助理費的《立法院組織法修正案》最終則沒列入。