憂爭議法案本週「清倉」闖關 民團擬赴立院遊行抗議
立法院本會期最後一週剩下2次院會，預計將有法案大清倉，其中民團直指由國民黨立委牛煦庭提出的《立法院組織法》修正草案，將國庫發給立委助理的薪資與補助，定位為立法院對立法委員個人之補助，等於是幫立委助理費貪污案除罪化。公督盟喊話，真正該做的是儘速制定公費國會助理專法，而不是為詐領助理費和境外勢力滲透開後門。
公督盟政策部主任陳利益表示，「法案當中完全沒有任何的監督機制，助理本身有可能是看得到、吃不到的。包含日本、美國、英國，都有獨立的監督機關，它有嚴格利益迴避的規範，還有安全審查的規範 。」
綠營盤點，朝野沒有共識但可能闖關的法案至少4案，除了攸關助理費除罪化的《立法院組織法》修法，還有《黨產條例》、《離島建設條例》、以及《衛廣法》修正草案。經民連等民團也發起遊行，預定27日上午赴立法院向藍委抗議。
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質疑，「國民黨當然有可能延續過去2年，立院毀憲亂政、擴權的方式，將這些爭議性的法案通過。你們敢在週五支持這些所謂的將貪污助理費除罪化，只是為了顏寬恒一個人這樣的法案嗎？你們敢冒天下之大不韙，對於《黨產條例》讓救國團、婦聯會，席捲國家上千億的資產嗎 ？」
國民黨立委賴士葆認為，「不管爭不爭議，這個在這裡數人頭嘛、比人數嘛。如果是有爭議，我相信要得到多數委員的支持也不容易。請民進黨團也尊重立法院的議事規則，讓這個延會能夠到1月31日為止 。」
行政院則是喊話國會，延會間應該儘速審議對民生、對國家有幫助的今（2026）年度總預算案及《國防特別條例》。國民黨立委期賴士葆則強調，總預算攸關民生的700多億新興計畫已處理，至於1.25兆的《國防特別條例》也沒有擋，只要總統賴清德到立院國情報告。
更多公視新聞網報導
視導宜蘭後備教召訓練 賴清德：後備是國防基石
藍白聯手通過反廢死公投 8/23舉行投票
立院最後會期提前休會無共識 公督盟反對：多項改革未完成
其他人也在看
立院週五最後一次院會 藍白恐強推不在籍投票、衛廣法修法等案三讀
立法院民眾黨黨團將在下（2）月「大換血」，黨團總召、主席黃國昌等6人都將辭去立委職務，但此前，延長至本月底的立法院第4會期最後一次院會前，逾新台幣3兆的中央總預算案、以及高達1.25兆的國防特別條例躺在立院未付委，由藍白合推的不在籍投票草案、不當黨產及衛廣法修正案等爭議法案，加上718億新興預算均可自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國民黨列賴總統7大跳票 民進黨反擊：1根手指指別人、4根指自己
針對立法院國民黨團今天發文指控，賴清德總統上任後有7大跳票，包括社宅下修、海鯤號仍未潛航測試、F-16V一架都還沒來等；民進黨發言人李坤城受訪反駁，國民黨1根手指指著別人、別忘了有4根指向自己，國民黨身為國會最大黨，卻不斷「當家鬧事」，拖延總預算付委、8度阻擋軍購，以扯執政黨後腿為樂，最後受傷的是全自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
在野擬強推「爭議法案」清倉闖關 綠轟：藍白一邊擋預算一邊推惡法
即時中心／徐子為報導這次立法院會期到本月31日，因此30日（這周五）為這會期最後一次院會，《民視新聞網》日前曾獨家披露，藍營已對綠委放話，屆時將有「法案大清倉」，徹夜表決。民進黨盤點，《不當黨產條例》、《衛廣法》裡的「中天條款」、《離島建設條例》、助理費除罪化、不在籍投票等「四大惡法」恐怕都會被藍白闖關。民進黨痛批藍白「一邊擋預算、一邊亂修法」，呼籲在野立委應對國家忠誠，並履行職責，該優先審查總預算，立即停止強推四大惡法。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
高雄市長選戰「藍白合」有譜？柯志恩：一定是要合
針對2026年高雄市長選舉是否出現「藍白合」，民眾黨強調未來不排除與國民黨高雄市長參選人柯志恩坐下來談。對此，柯志恩今受訪也強調「藍白一定是要合」，未來在地方選舉或總統大選，藍白會有一定機制合作。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白介選？沈政男曝謝龍介與陳亭妃「真實差距」揭勝選關鍵
民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，但最近黨內卻傳出「藍白介選」的質疑聲，經常評論時事的精神科醫師沈政男分析民調指出，藍白介入的可能性不高。他認為，陳亭妃與國民黨立委謝龍介之間的真實差距，應該落在10個百分點左右，若謝龍介能催出基本盤，再搭配民眾黨籍的副市長，就能提升勝選機率。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
國民黨恐硬闖「4爭議法案」 民進黨團：阻擋到底
本週將迎來本會期最後2次院會，面對國民黨立委力推的「黨產條例」、「離島建設條例」、「立法院組織法修正草案」助理費除罪化、「衛星廣播電視法修正草案」等相關爭議法案皆過一個月冷凍期，恐在本週強硬闖關。民進黨團今日表示，上述法案罔顧社會公平正義，僅為護航特定個人、族群民進黨團將阻擋到底，並呼籲欲參選年底大自由時報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
鎖定科技七雄成長動能！大華銀009815今掛牌 早盤勁揚1.6%
【記者呂承哲／台北報導】大華美國MAG7+ (009815)今(26)日正式於櫃買中心掛牌，為全台首檔聚焦美股「七大科技巨頭(Magnificent 7)」的ETF，掛牌首日股價勁揚1.6%。009815追蹤指數為櫃買中心與國際知名指數編制商彭博(Bloomberg)首度聯手合作開發的股票指數，提供投資人精準掌握美股龍頭企業成長動能的投資新利器。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
藍黨團與政院3對3辯論？林濁水點名韓國瑜：有望功在「憲政」
行政院提出的115年度中央政府總預算，立法院至今未排入審查，閣揆卓榮泰日前喊出與在野黨辯論，藍白隨後要求就總預算跟政院舉行一場「國民黨黨團三長VS.行政院三長」的電視辯論會。前立委林濁水認為，假使能採取英國式的國會辯論，是一大突破，立法院長韓國瑜若能促成這種辯論制度建立，將功在「憲政」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
鈺齊-KY去年EPS 6.05元，訂單回溫＋擴產，今年營運動能正向
【財訊快報／記者陳浩寧報導】鈺齊-KY(9802)去年第四季獲利動能回升，毛利率、營益率較上季雙率雙增，單季EPS 1.79元，為去年全年的單季新高表現，全年獲利則受到業外匯損及關稅衝擊影響，EPS 6.05元，低於2024年的7.23元。展望後市，公司看好，隨著關稅議題之陸續明朗化，大部分品牌客戶之下單動能亦見回穩增溫，且在新產能持穩擴增之下，正向看待未來產銷趨勢。鈺齊-KY 2025年第四季營收為45.75億元，較第三季增加19.79%，亦較去年同期增加4.26%；2025年營收為172.95億元，年增18.36%，為歷年年度營收次佳表現，逐漸恢復遭受關稅議題影響之接單動能。綜觀2025年第四季獲利表現，營業毛利8.26億元，營業利益4.29億元，稅前淨利4.59億元，歸屬母公司稅後淨利3.60億元，每股盈餘1.79元，為去年全年的單季新高表現。進一步分析第四季獲利比率，毛利率18.06%，屬近年正常表現，而在經管效能提升以及規模經濟相對展現之下，營業費用率由第三季的9.75%降至8.68%，推升營業利益拉升1.57個百分點至9.38%。綜觀2025全年營收及獲利表現，全年營收為1財訊快報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
藍白下週擬「爭議法案大清倉」強硬闖關 行政院重磅回擊了
即時中心／徐子為報導這次立法院會期到本月31日，因此30日（下周五）為這會期最後一次院會，《民視新聞網》昨天獨家報導，藍營已對綠委放話，屆時將有「法案大清倉」，徹夜表決。據了解，《不當黨產條例》、《衛廣法》裡的「中天條款」、《離島建設條例》、助理費除罪化、不在籍投票等爭議法案恐怕都會闖關。對此，行政院發言人李慧芝今（25）日表示，應該儘速審議對民生有幫助、對國家有增益、對地方有建設、以及提升國防戰力的總預算案、軍購特別條例及法案；立院延會不該是在野黨處理爭議性法案的政治時間。民視 ・ 1 天前 ・ 5則留言
民眾黨自提軍購條例「預算上限4千億」綠委酸：尊稱黃國昌國防部長
行政院所提1.25兆元國防特別條例草案，在立院程序委員會已遭藍白立委9度擋下，至今無法付委審查。民眾黨立法院黨團今（26）日提出黨版「國防特別條例」草案，明列採購項目與金額，採一年一期方式編列，並要求台視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 105則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 74則留言
(影) 張又俠洩核武機密被逮? 傳「這2人」率第九局突襲軍委大樓 「他」開的門....
[Newtalk新聞] X 帳號 @liangziyueqian1 宣稱，其「牆內軍中朋友」指出，解放軍將領劉振立曾率部進京，擊潰包圍中央軍委大樓的武警與公安部特勤單位，並「解救」張又俠，同時調動河北第 82 集團軍進入北京，中部、東部與南部戰區亦各出動一個集團軍呼應。不過，相關說法缺乏任何獨立來源佐證，真實性無法查證。 另一名 X 用戶 @stringquartet09 則指出，張又俠曾留下與美方接觸的「罕見紀錄」，包括 2024 年 8 月，美國總統拜登的國安顧問蘇利文在訪中期間，除會晤習近平外，也曾前往八一大樓與張又俠會談，並稱這可能是張最後一次公開的對外交往。該帳號並提及，過去一次軍委副主席與美國高層互動，需回溯至 2018 年，時任副主席許其亮會見時任美國國防部長馬蒂斯。 張升民成為原中央軍委 7 人裡碩果僅存的副主席。 圖：翻攝自@POMTQ 另有自稱「海外爆料」的 X 帳號 @zhihui999 指出，1 月 19 日深夜，蔡奇與王小洪指揮公安部第九局行動，突襲中央軍委大樓，並稱時任軍委成員張升民帶領部分警衛人員打開大樓大門，協助特勤人員進入並抓捕張又俠與 17 名將領，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 30則留言
習近平整肅張又俠 他示警台海軍事風險上升
[NOWnews今日新聞]中共日前宣布中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，已決定對2人立案調查。對於習近平整肅張又俠，行政院前政委張景森認為，兩人落馬後，高層權力更加...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 75則留言
張又俠為何遭整肅？ 汪浩曝驚人內幕：習近平想清人止險
[Newtalk新聞] 中共於本月24日宣布，中央軍委副主席張又俠以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，並對2人展開立案調查。作家汪浩昨（25）日分析《解放軍報》社論指出，在權力高度個人化的體制，張又俠的能力被視為風險，當戰備資訊與決策回饋層層失真，最高領導者更傾向清人止險。 針對張又俠等人被立案調查，中共中央軍委機關報《解放軍報》在社論名列張又俠等人罪狀，包括嚴重辜負中共中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對中共、國家和軍隊造成極為惡劣影響。 對於《解放軍報》社論，汪浩昨日以「習近平為什麼抓張又俠？」為題發文表示，從《解放軍報》社論的定性語言看，真正的核心並不在貪腐，而在權力，將「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」置於所有指控之首，政治分量遠高於經濟問題，等同宣告張又俠被視為觸碰了最高指揮權邊界的人。 汪浩指出，在中共語境中，「危害黨對軍隊絕對領導、動搖執政根基」意味著制度性威脅，而新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2則留言
鄭麗君真能衝擊台北市長？黃揚明揭她最大弱點：反可能讓蔣萬安政治路更順遂
在率領台灣取得台美關稅談判成果後，行政院副院長鄭麗君屢屢被外界點名為民進黨台北市長最強人選，民進黨立委王世堅今（25）日也再度稱讚她是最適合參選人之一。不過媒體人黃揚明於節目《新聞大白話》中指出，鄭麗君未曾參選區域選舉，若被提名，選舉團隊如何籌組磨合將是考驗。黃揚明表示，無論是鄭麗君又或是行政院長卓榮泰，這兩人若參選台北市長，內閣就需要一定程度的改組，卓榮......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 29則留言
延續綠色執政！陳亭妃拜會黃偉哲傳遞市政接班意味濃
代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃今偕同8位「挺妃派」議員，到南市府拜會市長黃偉哲。黃偉哲說，陳亭妃委員在議會的10年、在國會的18年豐厚問政基礎，相信她會成為一個很適當的市長接班人。陳亭妃偕市議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、李偉智、吳通龍、陳碧玉、蔡秋蘭和郭清華等8人，前往拜會黃偉哲。陳亭妃、黃偉自由時報 ・ 45 分鐘前 ・ 2則留言
鄭麗君選台北市長？黃揚明揭她最大弱點：將讓蔣萬安未來政治路更好走
民進黨究竟要派誰參選2026台北市長？近期傳出領軍台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被點名是參選北市長的熱門且最強人選，就連立委王世堅也盛讚是最適合人選。不過，資深媒體人黃揚明卻直言，若鄭被提名其選舉團隊如何籌組和磨合是考驗外，而且對現任市長蔣萬安而言，恐會讓他未來的政治路更加順遂。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
「賴清德應該感受到了」！王鴻薇驚蔡英文「這操作不單純」：選舉味道很重
資深媒體人劉寶傑日前分析，前總統蔡英文動作頻頻、可能有意警告總統賴清德，加上民進黨立法院黨團「萬年總召」柯建銘也改口爭取續任，外界將其視為賴清德政府的一大警訊；國民黨立委王鴻薇指出，蔡英文透過精準的關鍵字漲流量「選舉味道很重」，已不單純是卸任元首。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清德下場王鴻薇在《週末大爆卦》節目中直......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 12則留言