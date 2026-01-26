憂爭議法案本週「清倉」闖關 民團擬赴立院遊行抗議

立法院本會期最後一週剩下2次院會，預計將有法案大清倉，其中民團直指由國民黨立委牛煦庭提出的《立法院組織法》修正草案，將國庫發給立委助理的薪資與補助，定位為立法院對立法委員個人之補助，等於是幫立委助理費貪污案除罪化。公督盟喊話，真正該做的是儘速制定公費國會助理專法，而不是為詐領助理費和境外勢力滲透開後門。

公督盟政策部主任陳利益表示，「法案當中完全沒有任何的監督機制，助理本身有可能是看得到、吃不到的。包含日本、美國、英國，都有獨立的監督機關，它有嚴格利益迴避的規範，還有安全審查的規範 。」

綠營盤點，朝野沒有共識但可能闖關的法案至少4案，除了攸關助理費除罪化的《立法院組織法》修法，還有《黨產條例》、《離島建設條例》、以及《衛廣法》修正草案。經民連等民團也發起遊行，預定27日上午赴立法院向藍委抗議。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質疑，「國民黨當然有可能延續過去2年，立院毀憲亂政、擴權的方式，將這些爭議性的法案通過。你們敢在週五支持這些所謂的將貪污助理費除罪化，只是為了顏寬恒一個人這樣的法案嗎？你們敢冒天下之大不韙，對於《黨產條例》讓救國團、婦聯會，席捲國家上千億的資產嗎 ？」

國民黨立委賴士葆認為，「不管爭不爭議，這個在這裡數人頭嘛、比人數嘛。如果是有爭議，我相信要得到多數委員的支持也不容易。請民進黨團也尊重立法院的議事規則，讓這個延會能夠到1月31日為止 。」

行政院則是喊話國會，延會間應該儘速審議對民生、對國家有幫助的今（2026）年度總預算案及《國防特別條例》。國民黨立委期賴士葆則強調，總預算攸關民生的700多億新興計畫已處理，至於1.25兆的《國防特別條例》也沒有擋，只要總統賴清德到立院國情報告。

