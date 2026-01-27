立院本會期最後院會1/30登場 可能闖關焦點法案一次看
立法院本會期經延長至1月31日後，本週五（30日）將召開最後一次院會。民進黨認為，國民黨和民眾黨可能聯手，讓協商冷凍期已滿的國會助理費修法、《黨產條例》、《離島建設條例》及《衛廣法》等法案，在最後的院會日中一口氣三讀通過。
另外，在野黨自總預算案抽出的718億新興計畫預算動支案、由民眾黨所提的「不在籍投票專法」，以及國民黨團提出、擬讓憲法法庭判決可由公投複決的《公投法》修正案等，也皆已逕付二讀，同樣有可能出現在30日院會議程中，不過當日議程尚未排定。
718億預算動支案
由於2026年總預算案至今仍未付委審查，國民黨團及民眾黨團日前提案，抽出38項具急迫性、且攸關重大民生的「新興資本新增計畫」預算，盼先行審議並動支，項目包含TPASS行政院通勤月票計畫、地方政府財政均衡補助，與公保生育給付差額補助等，總金額約718億元。
民進黨團對此質疑，此次行政院編列新興預算共2992億元，藍白未審議總預算，怎麼知道哪些預算具有急迫性。行政院則表示，在野黨同意動支的金額只占總預算2.4%，呼籲立法院應理性審查總預算案。
不在籍投票專法
民眾黨團提出的《不在籍投票法》草案規定，在選舉、罷免及公投時，擁有投票權的民眾除在戶籍地指定投票所投票外，也可事前申請在戶籍地外進行移轉投票。
民眾黨的提案理由稱，應保障人民不因離鄉背井求學、工作或疾病等因素行動受限，導致無法返回戶籍地而喪失投票權，且許多民主國家已有不在籍投票制度。
民進黨團對此擔憂會有外洩個資、增加選務困難，以及助長境外勢力介選等疑慮；中選會則表態，若實施不在籍投票，選務負荷量會非常大，建議可以公投方式推動。
國民黨團去年11月雖曾表態支持，不過國民黨立委許宇甄今年1月協商時表示，不在籍投票仍需廣泛討論才能取得共識，建議釐清相關疑慮後再推動。
公投推翻憲判修法
憲法法庭日前宣告《憲訴法》修正案違憲後，國民黨團提出《公民投票法》修正草案，要讓憲法法庭判決結果可交由公投複決；若憲判結果遭公投推翻，則原本被大法官宣告違憲的法律將重新恢復效力。
國民黨主張，憲法法庭判決《憲訴法》違憲，是違法行使《憲法》授予的審查權，踐踏國民主權原則及權力分立原則，因此若憲法法庭裁判有明顯重大違法，或人民對其判決意旨難以接受，應有權用公投複決。
民進黨則認為，在法律位階上，一般法律不能凌駕《憲法》，讓直接民權可凌駕權力分立跟《憲法》之上，也是很大的誤謬；前大法官黃虹霞表示，「憲法到底怎麼說，還是憲法法庭說了算」，任何人或機關都無法宣告憲法法庭判決無效。
民眾黨團總召黃國昌對此曾回應，《公投法》修法內容還需進一步討論。
國會助理費修法
國民黨立委陳玉珍去年底提出《立法院組織法》修正草案，擬將助理費改為由立委「統籌運用」、免檢據核銷，且不受《貪污治罪條例》及《刑法》規範範圍。
不過在該提案引發民代助理集體反彈後，國民黨立委牛煦庭等人另提新版本，要求立法院應以公務預算編列各項立委公費助理費用，包含按每一立委每年歲費5倍的公費助理工資等，希望改善公費國會助理待遇，全案已逕付二讀。
民進黨批評，此提案是將助理費貪污合法化，同時為國民黨立委顏寬恒解套，把國會助理薪水變成不必核銷的立委「私房錢」。民團公督盟也抨擊，這是以增加助理待遇為名義，將「立委助理費」定調為立委補助，等同讓貪污除罪化借屍還魂。
黃國昌先前對此回應，稱民眾黨會堅持公款公用原則，沒有退縮空間。
為何立委、議員常踩到現行助理費法規的紅線？
《衛廣法》修法
根據國民黨團所提《衛星廣播電視法》修正草案中規定，執照遭註銷的電視台在行政救濟程序終結前，得依原執照繼續於原頻道行使權利，且修法通過後效力溯及既往。
民進黨批評，此案是為中天新聞關台案解套，恐讓台灣深陷中共認知作戰威脅；國民黨則認為，修法是為了保障衛星廣播電視事業權益，捍衛新聞自由。
《黨產條例》修法
為替救國團資產解凍，國民黨立委游顥等人日前提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，在「政黨附隨組織」定義中增加「曾隸屬於國家者不在此限」。
國民黨該提案主張，救國團遭不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，並凍結相關資產，已侵害公益性社團法人的自主運作與發展。
對此，黃國昌則表示，民眾黨內部仍有2個爭點需討論，包含曾隸屬於國家的組織是否會被當成不當黨產；以及原條文是有實質控制財務、人事「或」業務都算不當黨產，但修正草案將「或」改為「及」。
民進黨說，救國團和婦聯會皆為已被法院認證的國民黨附隨組織，此提案是為2個團體解套，「讓不義黨產重新被放回口袋」。黨產委員會調查認定，救國團籌組是在國民黨最高決策機關籌劃下通過，難以想像純粹民間的「公益性團體」如何能累積數十億元巨額財產。
擬增「離島自由貿易示範區」
國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》修正草案，增訂離島縣政府得設置「自由貿易示範區」，相關管理辦法可由離島縣政府以自治條例訂定，並報行政院備查；大陸地區人民、商品等進出自貿區規定，則由中央主管機關與離島縣政府會商後擬訂，再報請行政院核定。
民進黨認為，讓地方政府可跳過中央直接與中國對接；中國產品則只需要透過離島加工、轉運，就有機會取得台灣產地身分，創造洗產地灰色空間，也可能讓金門等離島變成中國經濟特區。
對此，陳玉珍回應，民進黨面對中國大陸只會說滲透，並說：「中國大陸的經濟行為就是在那裡，它跟我們的距離就是這麼近，很多事情應該要去面對、解決。」
