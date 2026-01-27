立院本會期最後一場程序委員會 藍白十度封殺1.25兆國防特別條例

立法院今（27）天進行本會期最後一次程序委員會，民進黨團提案將國防軍購特別條例、總預算案、政院版財劃法等排入本週五院會議程，但國民黨則認為應將議程草案送交院會處理。

朝野立委在會中針鋒相對，還在表決階段彼此互嗆對方擋預算，最終在藍白人數優勢下，以贊成者8位、反對者10位的結果，將議程草案送週五院會處理，也算是在野第10度擋下軍購特別條例。

綠委羅美玲狠酸，民眾黨主席黃國昌去了趟美國回來，就自以為變軍購專家，自行提出民眾黨版國防草案，「請問哪個立委有這權限能列出軍購預算，這是違憲、亂七八糟！」她也痛批整場記者會根本是荒腔走板，完全沒軍事專家，所列的4000億正是國防部列出的項目，就是抄襲。

藍委翁曉玲表示，民進黨政府不依法編列預算且不完整，就要讓在野立委做審查，這根本不合理，「要一個完整的總預算案這很過分嗎？」至於1.25國防特別條例，也這麼粗糙、僅有2頁A4紙，「這審得下去嗎？」她還提到，攸關民生的新興預算被挑出來審查，結果民進黨在朝野協商時竟阻擋，還責怪藍白挑三揀四，「明明是自己編預算就在挑三揀四」。

