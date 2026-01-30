立院本會期最後一天仍卡國防特別預算 賴清德：持續無理由封殺

今天（30日）是立法院本會期的最後一日，行政院版1.25兆國防預算特別條例仍卡在程序委員會無法付委審查。賴清德總統下午表示，很遺憾國防特別預算仍持續被無理由封殺、未能實質審查，也不讓國防部在安全機密的環境下詳盡說明。

賴清德總統視導花蓮軍區。（取自賴清德臉書）

賴清德今天整天都在談國防，上午到花蓮勗勉東區部隊，中午與國軍弟兄共進午餐，下午透過臉書發文，除了肯定國軍保家衛國的辛勞，也批評在野黨封殺行政院版的國防特別條例。

賴清德發文表示，農曆春節即將到來，今天他前往花蓮，頒發加菜金、年節贈禮給陸海空軍的單位。感謝他們全年無休、堅守崗位，除了在去年中國環台軍演中迅速反應、展現嚇阻力量，當天災重創光復地區時，也都立即投入、積極應處，讓災民看到迷彩就安心、見到國軍就放心。

廣告 廣告

賴清德總統視導花蓮軍區。（取自賴清德臉書）

賴清德指出，他也期勉大家，秉持新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神，保持軍民一體的原則，深化全社會防衛韌性，成為一支榮耀、紀律、戰力兼具的鋼鐵勁旅。

賴清德說，今天也是立院會期的最後一日，很遺憾國防特別預算仍持續被無理由封殺、未能實質審查，也不讓國防部在安全機密的環境下詳盡說明。

賴清德總統視導花蓮軍區。（取自賴清德臉書）

賴清德強調，衷心期盼，在年節即將來臨，許多官士兵留守基地、守護國土的時刻，在野黨至少能在國防與國安議題上放下歧見，為我們台澎金馬的國軍兒女爭取更多預算、投入更多資源。

賴清德還提到，執政團隊會繼續盡最大的努力，強化改善國軍的裝備、環境與福利。也請全體國人，一起為最辛苦、最英勇的國軍弟兄姊妹加油！

賴清德總統視導花蓮軍區，曾支援花蓮馬太鞍溪洪災後救援的士官兵，配戴特製的「鏟子超人」臂章。（中央社）。（取自賴清德臉書）2

針對立法院院會將民眾黨團版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》排入委員會審查，行政院發言人李慧芝也砲轟，無視行政院早在去年11月27日便送請立法院審議的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

李慧芝表示，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

賴清德總統視導花蓮軍區。（取自賴清德臉書）

李慧芝指出，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，民眾黨版完全不具備這些特性，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

延伸閱讀

美威脅重新提高關稅 韓方代表赴華府斡旋首次會談未達共識

進一步施壓！川普簽行政命令 若向古巴出售石油將面臨關稅制裁

川普放話將取消「加拿大製造飛機」認證 並課50%關稅