立院本會期最後一天 國民黨挑38項民生新興計畫"先行予以動支"

政治中心／綜合報導

立院本會期最後一天，總預算持續卡關，國民黨提出，38項民生相關的新興計畫，先行予以動支，不過，民進黨質疑，對於沒協商的法案，堅決反對趁亂通過，更痛批藍白，預算會期不審預算，搞爭議法案，根本不做正事。

立院本會期最後一天，總預算持續卡關，國民黨在議場前秀出大型看板，挑出TPASS、生育給付補助等38項，民生相關的新興計畫，希望先行予以動支。立委（國）傅崐萁：「總預算裡面所帶給大家的新興計畫，有利於民生發展的這些關鍵的議題，能夠順利的在立法院，在今天能夠順利的來通過，也希望賴清德總統、卓榮泰院長，能夠盡快的苦民所苦疾民所疾。」

廣告 廣告

立院本會期最終日總預算持續卡關 民進黨批藍白搞爭議法案

國民黨提出３８項民生相關新興計畫，先行予以動支（圖／民視新聞）

立委（民）鍾佳濱：「至於說有些未經協商的也想要闖關，我們是堅決反對，因為這些沒有經過院長協商的法案，又加上有重大的社會爭議性，這是預算會期不審預算不做正事，盡是搞這些爭議性的法案，我們會嚴加把關。」不過，綠營質疑，堅決反對國民黨，趁亂夾帶未經協商的爭議法案，包括黨產條例，認定救國團並非附隨組織，將無法收回400多億黨產，立法院職權行使法，外界批評，是為捲入貪汙助理費的顏寬恒、高虹安解套，還有衛星廣播法，也被認為是中天條款。

立院本會期最終日總預算持續卡關 民進黨批藍白搞爭議法案

民進黨立委鍾佳濱，反對藍白將未經協商的法案闖關（圖／民視新聞）

立委（民）陳培瑜：「第二個是黨產條例，昨天主委已經說過了，國民黨欠台灣人的，不僅沒有還回來，現在還變本加厲要索討回去，真的非常可惡，相信黃國昌今天還是會硬要，把他自己的國防軍購條例送進來，然後繼續阻擋，行政院的國防軍購條例，所以如果今天把這麼多，噁心的法案一起計算的話，我覺得國民黨的這些委員，還有民眾黨的委員，我們真的要一一點名告訴台灣人。」呼籲藍營懸崖勒馬，不過在藍白的人數優勢下，表決大戰的結果，恐怕不難想像。





原文出處：立院本會期最終日總預算持續卡關 民進黨批藍白搞爭議法案

更多民視新聞報導

賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了

歷史觀測站／民眾黨6立委今請辭 一文回顧「兩年條款」前世今生

賴清德再喊話！籲朝野放下歧見 為守護主權爭取更多預算

