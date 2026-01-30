立院本會期最後一次院會 黨產條例、衛廣法修正通過

會期最後一次院會，在立法院長韓國瑜敲槌下，三讀通過《住宅法》、《黨產條例》與《衛星電視廣播法》修正案。其中《住宅法》修正項目，包含明定社宅應提供至少20%比率，出租給予新婚2年內、或育有未成年子女的婚育家庭，以及內政部應建置全國統一的申請登記平台，獲得藍綠白共同支持。

立法院長韓國瑜宣布，「出席108位，贊成108票。」

立院也三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，其中被視為攸關中天電視台得以復台的相關條文，內容包括執照遭註銷之衛星廣播電視事業，訴訟確定前，得繼續在原頻道行使權利。

此外，《黨產條例》修正案，其中對於附隨組織的定義，增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」。

民進黨立委范雲表示，「救國團自己提起的『是否是黨產』的訴訟，已經在台北高院敗訴，目前是最高行政法院審理中。藍白趕在會前最後一天通過，想要改變法院判決的結果。」

民眾黨立委張啓楷則說，「大家想起救國團是一個快樂的象徵，直到現在還有人在下面叫。」

國民黨立委游顥表示，「不當會假著轉型正義之名，行政治清算之實。今天國民黨與民眾黨要還救國團公道。」

會期最後一天，國民黨團不僅喊話執政黨，盡速讓「急迫性新興預算」能夠順利通過；對於國防特別條例，民眾黨自提版本確定付委審查，但行政院版卻依舊遭擋下，傅崐萁重申，要總統賴清德到國會說親自說明。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說道，「1.25兆的軍購，事實上全國的國人啊，不是1.25兆啊，連後續延壽跟維修，總共是將近4.5兆台幣。賴清德總統到立法院，必須跟全國國人講清楚。」

行政院長卓榮泰批評，「雖然在野黨提出了一個不倫不類的替代版、抄抄寫寫的替代版，但是唯有通過我們這樣一個完完整整的特別預算，才能夠讓我們籌組一支先進、精準，能夠跟得上新時代的強而有力的戰鬥部隊。」

行政院批評，無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，質疑民眾黨團的草案不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力，重申去（2025）年11月27日就送交的「政院版」必須付委審議。