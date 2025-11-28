立院本會期總質詢圓滿結束！卓榮泰感性喊：盼朝野以國家為念共同合作

立院本會期對行政院長卓榮泰總質詢於今天（28日）結束，卓揆致詞時感性表示，期待朝野共同以國家為念，開啟新的合作模式。（圖／李怡安攝）

立法院本會期自9月30日開議以來，每週二、五院會各委員會陸續對行政院長卓榮泰施政報告質詢，並於今天（28日）正式結束。卓榮泰致詞時感性提到這段時間來的感觸，他說自己每次到備詢台都會向立法院長韓國瑜、副院長江啟臣深深一鞠躬，代表自己希望能與朝野開啟新的合作模式。致詞結束後，民進黨團立委們紛紛上前為卓榮泰打氣，高喊「大家一起加油！」並獻上象徵堅毅與勇氣的花束，場面十分溫馨。

卓榮泰站上發言台時說，自己很感謝今天能順利完成本會期的總質詢，他也感謝各位委員在質詢過程中 ，給予行政院很多指教與建議，針對他答詢不周及不及答覆的部分，後續會用書面或各種方式向委員做更清楚的說明。

卓榮泰接著提到自己這段時間以來的感觸，自己每次到備詢台都會向韓國瑜、江啟臣深深一鞠躬，這個敬禮一方面是因為行政院扮演憲政機關必要角色，但對他而言，自己每次鞠躬都代表希望有重新合作模式的開始。

卓榮泰說，自己今年8月曾說必須調整行政院的施政順序、調整財政支出結構，調整兩院的互動關係，「我們都一一在做」。所以他每一次鞠躬都是希望能開啟一個新的合作模式，以及兩院基於憲政正常運作的模式，「這代表著我個人的誠意跟期待」。

卓榮泰表示，他在9月30日施政報告時曾說過，自己希望未來要重建3項重大工程，包括在後關稅時代，全國產業界對全球產業布局的重建，以及全面對災區復原的重建，非常重要的還有重建社會信任，尤其是行政、立法兩院互相的信任。

卓榮泰說遺憾的是，前2項的重建政院依序進行，最後重建信任部分，他認為自己努力還是不夠，兩院間仍存在很多差異，如基於對國家未來不同立場、對國家安全不同思考、對國家財政不同角度的差異。

卓榮泰提到，至於能不能將這些差異取得最大的公約數，讓國人看到行政立法兩院是可以經過協商，完成人民交付的任務，可以透過合作改變現狀。若可以的話，他認為自己每次代表行政院詢答時，就是共同在為國家未來尋找可循的方向。

卓榮泰強調，朝野共同合作才是國人最大訴求，「沒有國哪有家，沒有國哪有黨，沒有國哪有個人」。他願意也期待朝野一起以國家、國人為念，基於國家一體，在中央地方合作的理念下，以及不同的差異中，尋求最高共識，才有辦法走出一條人民所期待、建設國家發展未來的重要大路。

院會結束後，民進黨團立委們紛紛上前為卓榮泰打氣，高喊「大家一起加油！」並獻上象徵堅毅與勇氣的花束，場面十分溫馨。



