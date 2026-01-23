立院民進黨團三長改選今起跑 柯建銘：我會去登記新會期總召

民進黨立院黨團總召柯建銘23日表示將登記競選下會期黨團總召。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院第四會期將於本月31日結束，國民黨立院黨團日前以底定第五會期黨團，而民進黨立院黨團今（23）日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團三長參選意願。其中，以民進黨團總召一職備受關注。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今日受訪表示，他會去登記黨團總召參選。

去年大罷免後，民進黨內湧現追究大罷免失利的聲浪，並醞釀連署全面改選黨團幹部。其中，總召柯建銘就被黨內逼宮，要求辭去總召，而兼任民進黨主席的總統賴清德也表態支持黨團改選。

廣告 廣告

民進黨今日行文黨籍立委辦公室，徵詢第十一屆第五會期黨團三長參選意願。根據立法院民進黨團組織規程，總召任期為一年，得連選連任，黨團成員任立法委員達三屆以上者，為當然候選人。幹事長及書記長任期為半年，得連選連任，黨團成員任立法委員達兩屆以上者，得為候選人。

而在這黨團三長改選中，又以黨團總召一職改選備受矚目。其中，去年大罷免失利後，被看好接替柯建銘擔任總召一職的立委蔡其昌，日前被問到今年是否願意承擔總召職務時，他則表示，等進入程序，確定有想法後，會再對外公開說明。

至於現任總召柯建銘是否續任也備受關注，柯建銘今日被問到是否登記競選第十一屆第五會期黨團總召一職時，柯建銘連說兩次，「我會去登記」，其餘並未再進一步說明。而民進黨團預計2月1日新會期開始將確認黨團三長人選。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌曝祖源「紫雲黃氏」他諷：不知堂號者可自創「碑琴陳氏」、「賢來吳氏」笑翻網友

軍事專家胡振東破解飛彈洗地迷思 直言中國唯一勝算是這種方法