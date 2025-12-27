立院沒通過預算很嚴重？ 陳鳳馨：賴清德該指責行政院

賴清德總統日前表示，《憲法》明文規定立法院對明年度預算要在12月31日前審竣完畢，若立院無法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政。資深媒體人陳鳳馨對此直言，賴清德「快瘋了」，質疑《憲法》何時有12月31日預算非過不可的規定，並強調在《憲法》中，立院審查預算是權利而非義務。

陳鳳馨。(圖/中天新聞)

陳鳳馨在26日中天節目「大新聞大爆卦」中表示，賴清德以前也當過立委，難道會不知道這件事？她說，台灣整個國會進展速度其實是緩步的，從原先國民黨一黨獨大，一直到藍、綠兩黨分庭抗禮，到後來前總統蔡英文時期民進黨一黨獨大，直到現在藍、白營加起來超越民進黨。

陳鳳馨舉過往經驗指出，自己在總預算方面其實蠻有經驗，從民國83年度的總預算開始，12月31日前沒有完成審查是常見的狀況，而完成審查反而是極少見的狀況。她質疑，中華民國《憲法》以及《憲法》增修條文，並沒有寫著立院一定要在每年12月31日通過總預算，不管是《憲法》或增修條文，一句話都沒有提到。

賴清德。(圖/總統府)

陳鳳馨進一步說明，在《憲法》當中，立院審查預算是權利而不是義務。她說，整個立法精神很簡單，就是行政院要向立法院負責，行政院必須按照立法院通過的法律依法行政。

陳鳳馨強調，今天是行政院不依法行政。對於立法院來說，行政院都已經不依法行政了，現在通過預算給行政院，不是讓其更無法無天嗎？這才是問題的癥結。她直言，賴清德若認為立法院沒有通過預算是一件很嚴重的事情，那賴清德應該是要去指責行政院才對。

