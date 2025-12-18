立院法制局回函幫高虹安解套？民進黨團赴監院檢舉2官員

立法院民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲赴監察院檢舉立法院秘書長周萬來、立法院法制局長郭明政。民進黨團提供



新竹市長高虹安涉貪案獲判無罪，綠營質疑立法院以一紙函文為高脫罪。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今（12/18）早在黨團記者會點名立法院秘書長周萬來、立法院法制局長郭明政專擅濫權，民進黨團將前往監察院，針對立法院專擅濫權、瀆職包庇，陷立委於不義，要進行檢舉。會後，由書記長陳培瑜、副幹事長范雲代表前往監察院檢舉。

高虹安涉詐領助理費案，一審依貪污罪重判7年4月，二審改依偽造文書罪輕判6月，引發外界譁然。高院認為不構成貪污的關鍵理由是，根據立法院回函，助理費和加班費本質上應屬於「立委補助費」性質，且「零用金制度」非高虹安獨創，而是沿用其他辦公室做法，認定高虹安不具犯罪故意，加上聘請男友李忠庭等助理費超過涉詐的11萬餘元，因而判無罪。

鍾佳濱首先指出，周萬來是民進黨團這一次要向監察院檢舉的立法院高階官員，當立法院居然有法制局長專擅濫權，代表立法委員、代表立法院，代表連立法院長韓國瑜都不敢代表的三個黨團，行文給高院，說明立法院組織法當中關於公費助理費的性質，周萬來沒有能力去節制部屬專擅濫權，而當這個公文給北院之後，立法委員要求看一看這份代表立法院給北院的立法院議事的說明，到底說些什麼，真正的立法者本身，到底被一個法治局的局長，怎麼給代表了，「我們要求看這份公文，周萬來秘書長竟然說，請來函索取」。

鍾佳濱批評，立法委員要求看立法院出給高院代表立法院立法委員立法原意旨的公文，居然還要行文給秘書長才能拿到，從昨天下午提出到現在，還沒有看到到底立法院出給高等法院的公文寫些什麼，有什麼見不得人的地方，居然這樣子遮遮掩掩，不敢給立法委員看，這是荒謬的事情，因此他們提出批判。

鍾佳濱說，高院的新聞稿的內容，對於立法院公費助理費性質的解釋，只能看到新聞稿內簡單的幾個文字，從這簡單的幾個文字的內容，民進黨團發現，也跟這一次藍委陳玉珍提出要修改《立法院組織法》的提案的立法說明高度雷同，因此合理的推論，背後的始作俑者，就是專擅濫權的法制局長郭明政，一方面專善濫權，代表全體立法院委員回給高院，說明《立法院組織法》當時的立法院原意旨是怎麼去界定公費助理費的性質，左手這樣回答，右手幫陳玉珍代筆，寫了一個要修改立法院組織法的提案，在立法說明也將再度將他的見解重述。

鍾佳濱指出，民進黨團認為郭明政專善濫權，法制局的職責，不在於對於立法院內部公費助理費的性質，這個縱使不是人事處所講，也應該是會計主任的權責，因此黨團將會前往檢察院，去對於這兩位官員進行檢舉。

