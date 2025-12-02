立院法制局建議禁婚範圍縮至4親等 醫學強調表親共享1/8基因風險





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】近日有高雄一對結婚7年的夫妻，最近才發現彼此竟是表親關係，因違反民法規定被判婚姻無效。這起案件不僅讓兩人面臨子女身分的法律難題，也引發社會對現行禁婚規定的討論。立法院法制局因此提出建議，希望將旁系血親禁婚範圍從6親等縮減至4親等，讓更多遠親能合法結婚。



表親共享約1/8基因 易使隱性致病基因遺傳給孩子



從醫學角度來看，表親結婚確實會提高子女罹患遺傳疾病的機率。英國針對超過一萬名新生兒的大規模研究發現，非血緣夫妻的孩子約有2.5%出現先天缺陷，但表親夫妻的孩子這個數字躍升至6.5%，風險整整增加1倍以上。

台安醫院婦產部不孕症科溫定宇醫師指出，許多遺傳疾病源自隱性基因，平常不會發作，但表親共享約1/8的基因，當雙方都帶有相同致病基因時，孩子就可能同時遺傳而發病，這些器官結構異常若未及早治療，可能影響孩子一輩子的健康。



孕前評估家族病史，孕期透過產前檢測 做好雙重把關



儘管表親結婚存在遺傳風險，但透過現代醫學技術還是有些能管理。溫定宇醫師建議，有血緣關係的夫妻懷孕前應該接受完整的家族病史評估，若家族中曾出現特定遺傳疾病，可透過基因檢測確認雙方是否為帶因者。懷孕後也能利用羊膜穿刺或非侵入性產前檢測，在早期階段就發現胎兒可能的染色體異常。



值得注意的是，家長們若有健康知識與規律產檢，對保障下一代健康同樣重要。溫定宇醫師提醒，若家族內有考慮結婚的近親，應主動尋求專業遺傳諮詢，在充分了解風險後再做決定，而非等到懷孕後才發現問題。



