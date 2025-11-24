立院法制局建議限縮近親禁婚 鍾佳濱：民法與時俱進須慎重

立法院法制局建議主管機關參酌德、日等立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍適度限縮至四親等以內的可行性。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今強調，對於民法體系的任何修改一定要慎重。(記者塗建榮攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院法制局近日提出「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」議題研析報告，建議主管機關參酌德、日等立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍適度限縮至四親等以內的可行性。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今強調，對於民法體系的任何修改一定要慎重，但民法的推進也要配合時代潮流。

民法第983條條文規定，不得結婚的親屬包括直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。

立法院法制局近日公布「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」議題研析報告，文中提及高雄少年及家事法院近日判決1起婚姻無效訴訟案例，夫妻婚後調閱戶籍資料始知二人屬旁系血親六親等，依民法第983條規定不得結婚。

對此，立法院法制局建議，主管機關可參酌德、日及我國同性婚姻的立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍，適度限縮至四親等以內的可行性；同時研議將違反近親禁婚規定的法律效果改為「得撤銷」，而非「無效」，以維法律關係的安定。

針對上述議題，鍾佳濱今在立法院接受媒體聯訪時表示，立法院法制局從事各種議題的研究，相關可能性要回歸到更周延的討論，也希望司法院、法務部與民間團體，可以就此議題表示態度。

鍾佳濱說，民法是一部淵遠流長的法律，當然它會隨著時代推移修正，但也必須考慮到，民法有其穩定的基礎，任何對民法體系的修改一定要慎重，不過民法的向前推進，配合時代潮流也是必要的。

