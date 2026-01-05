立院法制局拋增設「離婚冷靜期」 其他國家如何規定？

立法院法制局日前提出研析報告稱，2024年台灣離婚率為2.28‰，位居亞洲第2，僅次於中國的2.56‰，高於南韓的1.8‰及日本的1.5‰，因此建議立委修正《民法》、納入「離婚熟慮制度」（離婚冷靜期）。

法制局表示，南韓離婚率在20世紀初期曾高達3.4‰，甚至一度被稱為「離婚共和國」，但自2008年起實施離婚熟慮制度後，南韓離婚率就逐漸下降，應有台灣有參考之處。

台灣其實2024年時，也有民眾在公共政策參與平台提案推動30天「離婚冷靜期」，主張民眾申請自願離婚後，保留任一方可選擇撤回申請的冷靜思考期間，但當時該提案連署並未通過。

南韓與台灣離婚規定差別？

根據南韓現行規定，夫妻協議離婚後，須向家庭法院遞交離婚申請、接受離婚指導，接著就會進入離婚熟慮期。欲離婚的夫妻若育有需撫養的子女，熟慮期為3個月，無則為1個月；若是因家暴或其他必須離婚的急迫情形時，家庭法院得縮短或免除離婚熟慮期。

離婚熟慮期過後，夫妻若仍堅持離婚，就要提交需撫養子女的撫養及親權決定協議書，經家庭法院核發離婚確認書後，於3個月內由夫妻任一方持確認書辦理登記，離婚才正式生效。不過只要夫妻任一方刻意不出席家庭法院的說明程序，離婚都將失效。

台灣的協議離婚制度則無須經由法院審酌，只要離婚雙方及2位證人於離婚協議書簽名，雙方再持離婚協議書前往戶政機關辦理登記，離婚便會立即生效。

法制局研析報告指出，雖然南韓透過法院介入成功降低離婚率，但研究卻發現，對於提出離婚申請的比例並無顯著影響，顯示離婚熟慮制度未能解決離婚的根本原因，只是讓人「難以」離婚，而非「不想」離婚。

還有哪些國家有類似制度？

除了南韓外，包含中國、英國、澳洲、紐西蘭及加拿大等國都有相關制度，例如中國有30天離婚冷靜期，英國則為法定約20週的等待期。

澳洲、紐西蘭和加拿大則規定，伴侶在離婚前需經過一定時間的分居，其中要求分居期間最長的是紐西蘭，必須分居至少2年。

BBC報導，對於離婚冷靜期，中國女權運動人士李婷婷認為，這是公權力對私人權利的侵犯，尤其是可能侵犯女性權益，因為在家暴案件中女性受害者較多，冷靜期制度會增加這些女性離婚的時間及難度。