立院法制局提議近親禁婚放寬至四等親內...王臻明疑時間詭異「銜接中配六改四？」周玉蔻痛斥：是被匪諜佔領了嗎？

立法院法制局13日發布＜近親禁婚規定之相關法制問題淺析＞，表明現代社會親戚關係疏遠，多數人對四等親之外的親屬缺乏認識，建議主管機關研議將禁婚範圍限縮至四等親以內。對此，軍事專欄作家王臻明今（24日）質疑建議時機詭異，社會無此需求，藍白兩黨卻贊成，質疑莫非是想方便中配六改四後近親繁殖；資深媒體人周玉蔻也批評，立院法制局也被匪諜佔領了嗎？

據立院法制局的分析報告指出，考量現代社會親戚關係日漸疏遠，多數人對於四親等以外親屬多缺乏認識，將旁系血親間的禁婚推到六親等，似嫌過遠，建議主管機關參酌德、日及我國同性婚姻之立法例，研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內的可行性，以符社會現況。

對於立院法制局突然提出開放六等親結婚的建議，王臻明今於臉書發文直呼「真是太奇怪了！」並質疑，台灣社會從來沒有討論過這件事，且根本沒這個需求，民進黨政府呼籲要謹慎，反而藍白兩黨贊成。他說，唯一想到的可能性，是方便中配六改四以後近親繁殖，不然立院推這個法案幹嘛？



周玉蔻針對此事也發文痛批，立法院法制局也被匪諜佔領了嗎？放寬近親結婚從六等親到四等親，是要台灣人近親繁殖到全都體衰腦病，方便投降嗎？直呼「根本渾球！」

(圖片來源：王臻明臉書、周玉蔻臉書)

