立院法制局提6等親禁婚放寬 醫界反對憂增遺傳疾病

台灣生育率低迷，每年新生兒人數持續減少，創下新低，人口呈現負成長。立法院法制局建議修正《民法》，將近親結婚限制從現行6親等放寬到4親等，也就是旁系血親表兄妹未來可能可以合法結婚。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥回應，「6等親之類的這議題我們目前還沒有開始討論，不過我們尊重法制局的建議。」

民進黨立委吳思瑤認為，「修法不要為了個案的解套而草率的為之，對於《民法》的修訂，如果涉及婚姻，而且涉及親屬之間，我認為都需要擴大社會的共識。」

廣告 廣告

國民黨立委吳宗憲認為，早期社會可能有禁止近親結婚之必要，但如今社會已不相同，也不一定適用，況且基因檢測已經很精確，可考慮借助生物科技來適度放寬；民眾黨立委林國成也表示樂觀其成；不過醫界持反對態度。

茂盛醫院生殖中心院長李茂盛指出，「表兄妹結婚，最後我們在生產的時候發現到很多畸形兒會出現，這對台灣社會來講是不好的，而且也會浪費很多的健保的費用。」

台北榮總遺傳優生學科醫師張家銘說明，「像表兄妹的話，其實在基因上大概差不多6.25%的基因是會有重複的，意思是說如果血緣越近的話，2個人的基因重複的地方越大，如果基因重複到的話，他可能會有一些致病性的基因。」

醫界認為，要解決少子女化問題，政府應從托育政策等多方著手，而非修改近親結婚規定。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱強調，《民法》修正必須格外謹慎，包括法務部、司法院都要充分討論，目前還言之過早。