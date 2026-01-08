立院激辯代孕 人工生殖法卡關

立法院衛環委員會昨天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該與人工生殖法脫鉤，而長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達立場。記者林澔一／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員會昨審查「人工生殖法」修正草案，朝野共提廿案，其中五案由在野黨提出均納入代理孕母，但行政院版本未納入代孕。對於修法是否納入代孕，民眾黨立委陳昭姿與民進黨立委林淑芬等人交鋒激辯，最終僅通過法案總則，連名稱都未通過，召委劉建國於昨下午五時卅分宣布另定期審查，並未達成立院總召柯建銘會前喊話「法案送出委員會」的目標。

衛福部長石崇良昨強調，社會上對代孕議題仍存有高度歧見，需要更多時間凝聚共識，行政院所提修訂版本，核心在強化女性生育權；衛福部次長林靜儀也指出，代孕制度牽涉複雜的權利義務與醫療倫理衝突，千萬別假裝代孕者的權益可以擁有完全的選擇權。

陳昭姿說，為了昨日修法，她前一晚連夜以二○二四年五月行政院納入代孕的版本進行修改，昨也帶著修改完成的版本拜會柯建銘，盼得到民進黨支持。審查法案時，她在台下舉著「正副總統（賴清德、蕭美琴）都支持代孕」的手板，期待修法通過。

民進黨籍立委林淑芬表示，代理孕母爭議大，社會共識不足，目前民眾黨版本有關代孕只有九條條文，保障夠嗎？林淑芬以「陳九條」向陳昭姿喊話，九項條文不足以保障代理孕母及小孩的權益，若通過了，整個國家社會未來要付出的成本會更大。陳昭姿反擊回應，其實共有十五條，民進黨希望多少條才能讓法案通過？

國民黨立委陳菁徽說，若有人認為人工生殖法應與代理孕母脫鈎處理，她可以理解代孕爭議。但隨生育年齡提高，許多女性即便擁有生育意願，卻可能因「子宮狀態」不佳而無法自行孕育。「女女同志」或「單身女性」未來想應用人工生殖生育，也須要擁有非常健康的子宮，否則也會被排除適用人工生殖技術。

林淑芬說，陳昭姿雖然改口是十五條，但仍無法解釋所謂的子宮有疾病、罹患免疫疾病等詳細內容，等於是行「全面開放之實」強行過關，侵犯女性身體自主權，易導致剝削與爭議。

林淑芬等多名民進黨立委強調，人工生殖應與代理孕母脫鈎處理，而陳菁徽身為婦產科醫師應遵守迴避利益原則。陳菁徽表示，她提出版本參照賴清德總統過去擔任立委時的提案精神，期待陳查會議理性討論，而不是互相人身攻擊。她點名林淑芬，希望各界不要折損婦產科醫師的心血，否則內科、外科、小兒科會更缺人。

昨下午進入逐條討論環節，但光是審法案名稱就花了一個多小時，民進黨立委建議改成「輔助生殖法」、「協助人工生殖法」等，更符合現場的醫學操作。陳昭姿說，不論改成輔助或協助，字眼冷冰冰，對修法無益，不同意修正法案名稱。由於法條討論幾無共識，召委劉建國於昨下午五時卅分宣布，尚未審查完竣，另定期審查。

