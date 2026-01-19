立院無人機公聽會 聚焦法規調整

立法院財政委員會19日召開公聽會，討論國內無人載具的應用。圖為114年6月中科院活動，雷虎科技展示可掛彈的無人機。（本報資料照片）

立法院財委會19日舉行「促進民間參與公共建設法第3條，無人載具相關設施之建設及服務」公聽會，學者、專家針對無人機產業面對的痛點提出建議，包括測試場域、空域申請以及行政單位的單一窗口，希望修法方向能進一步推升無人機產業發展，但也多不諱言非紅供應鏈要求下的國產化，恐釀高成本情況難解。

無人機在現代戰爭中已扮演要角，特別在非對稱作戰中可望以低成本的方式達成目標，目前歐美、大陸已將無人機應用在商業領域，包括物流、量測等，台灣目前應用領域相對匱乏，舉行公聽會廣納產學意見。

實踐大學資訊科學與通訊學系教授龔志銘指出，傳統促參法（如BOT）合約期長，但無人機技術演變極快，兩者存在時間周期上的衝突，建議法規應允許滾動式的技術調整，讓民間廠商能隨著科技進步靈活更新設備，而非被舊合約綁死。

產學研人士最關注的則是法規、測試場域引發研發瓶頸以及測試空間不足問題，希望放寬測試場域限制，並統一軍民兩用測試標準，以利累積數據接軌國際。

台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏表示，目前業者在國內沒有充足的飛行測試，飛測的時間都要排隊，法規應思考或者劃定或鬆綁特定區域給無人機進行測試。

由於大陸的無人機產業進程比台灣成熟，因此在排除供應鏈上，業者認為國安、資案都很重要，但也要兼顧產業生存的現實，否則國產化的高成本問題難以解決。

至於非紅供應鏈部分，產發署副署長鄒宇新強調，工程會已初步訂定相關規定，並非全面排除，仍有分類分級制度，未來法規中沒有涵蓋的部分將會予以納入。