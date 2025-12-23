立院無異議三讀通過 行車抽菸、騎機車「手持手機」罰鍰提高了

立法院三讀通過《道交條例》修正案，提高違規罰鍰金額。（本刊資料照）

立法院今（23日）在院會中三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，提高部分罰鍰，在開車、騎車時抽菸的罰緩金額加倍至1,200元；騎車時以手持使用行動電話等裝置，罰鍰同樣提高至1,200元。

據報，朝野立委本月4日在立法院交通委員會提出《道交條例》修正草案，經審查後送出委員會，今在院會處理時沒有立委表示異議，正式三讀通過。

騎車時手持手機、駕車期間抽菸 罰鍰都增加

本次修正通過的條文內容包括，機車駕駛人行駛於道路時，以「手持方式」使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置，進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為者，從原本的1,000元罰鍰提高至1,200元。

駕駛汽、機車行駛於道路期間，若手持香菸、吸食、點燃，致有影響他人行車安全行為者，罰鍰從原本的600元提高至1,200元。

行經醫院、學校沒減速 若釀禍刑責將加重

除了上述2項常見違規樣態，新修訂的條文也規定汽車駕駛人在行經設有學校、醫院標誌的路段，若不減速慢行而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得「加重其刑至1/2」。

針對毒駕檢測問題，本次新修訂的內容規定起算日或舉發期限，自檢驗報告結果通知警察基歡之日起算；汽車肇事致人受傷或死亡案件，肇事責任不明已送鑑定者，期間自鑑定終結之日起算，若未送鑑定須分析研判者，逾3個月不得舉發。

