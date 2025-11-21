立院版財劃法舉債5600億？綠喊「編不出」柳采葳打臉揭真相

行政院長卓榮泰表示，若接受藍白通過的財劃法修法，明年總預算將會舉債5600億。（圖／郭吉銓攝）

立法院會14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰18日在立院備詢時表示，若接受藍白通過的財劃法修法，明年總預算將會舉債5600億，已違反《公債法》舉債上限。對此，國民黨台北市議員柳采葳砲轟，民進黨只是想要「集權又集錢」。

主持人哈遠儀在昨（20）日播出的《庶民大頭家》節目中指出，新的財劃法只是把中央和地方的這一塊餅，大餅的分配從原來的75對25，改成66對34，其實並沒有舉債的問題。財政學者黃耀輝並質疑，就算真的要舉債5600億，那跟民進黨說要來打造的台灣之盾1.3兆特別預算來要怎麼比？怎麼會是1.3兆的預算可以編得出來，可是要給地方的預算編不出來。

台北市議員柳采葳表示，民進黨真的完全就是想要集權又集錢而已，把事權下放給地方，但是把錢全部集中在中央，尤其是在行政院版，現在刻意丟出一個院本的版本說「我這個版本才是最公平的」，但事實上台北市政府去開了會，出來傻眼到不行，因為所謂的院版，就是只有一張A4紙的大小而已，上面公式是什麼沒有說到，事權如何分配，也沒有講到，「就是一張A4的紙，讓你回去跟台北市民交代」。

柳采葳透露，如果按照行政院的這個方法，那台北市的損失是非常非常大的，甚至是把財政努力指標當中營利事業營業額的指標權重，由30%降到8%，完全忽略了地方政府在財政上面的努力，這樣的結果大砍台北市的預算，其實會造成包含捷運、社福，以及學生的營養午餐，甚至是消防裝備、警用裝備等，這一些通通都沒有。

柳采葳直言，大家最在乎的，不是這些冷冰冰的數字，而是台北市民被影響到了什麼，其中營養午餐就是直接被影響到的，弱勢的營養午餐如果沒有這一些補助款，「不好意思，完全沒有」，還有學校的冷氣，壞掉修理市府要出錢，如果沒有這個款項，「不好意思，未來也沒有錢了」。至於救命錢包括警消裝備、消防局用的消防車、救水救火的裝備，要汰換需要用到補助款，也完完全全沒有了。

柳采葳提到，台北市已經很明確跟中央表達立場，中央現在的算法和方式，就是在踐踏台北市民，而且完完全全忽略了台北對於財政上面的努力，她痛批中央事實上就是想要少做事、多拿錢而已，過去包含賴清德，以及許多民進黨立委，在擔任地方官員的時候，都曾經提出要修財劃法，但是位子換了，所有通通講的都不算數了。

柳采葳砲轟民進黨把事權下放給地方，但是把錢全部集中在中央。（圖／翻攝自中視新聞YouTube）

柳采葳分析，目前完全沒辦法去審批和規劃明年度的預算，台北市首都的規劃就這樣癱瘓在那邊，反問：「這難道是現在中央要的嗎？」

