立院發函 民眾黨6立委確定2／1辭職 遞補名單曝光

民眾黨不分區立委「2年條款」將屆，立法院人事處發函，白委黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊等6人將於2月1日辭職，陳昭姿、劉書彬2人將先續留立法院。根據不分區順位，辭職6人將由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀遞補就任立委。

為貫徹民眾黨不分區立委2年條款，黃國昌等人於月初已簽辭職書。立法院人事處日前收到黃國昌等人辭任書，並去函給立法院各單位。立法院人事處擬具函文，表示民眾黨不分區立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6位，自2月1日辭去立委職務。

民眾黨主席黃國昌等6人確定辭職，陳昭姿與劉書彬2人則將續留立法院。關於陳昭姿續留理由，民眾黨主席前柯文哲日前解釋，民眾黨雖有2年條款，但他也答應陳昭姿，讓陳昭姿完成法案，並在任內推行完畢。劉書彬則是去年3月14日才遞補立委，任期尚未滿2年。

根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補6人預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀。

