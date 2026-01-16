立院發咨文邀賴清德21、22日列席說明彈劾案 府：尊重國會職權
國民黨團、民眾黨團對總統賴清德提出彈劾案，立法院議事處今天發咨文給總統府，邀請總統賴清德於21日、22日赴立院列席說明。總統府發言人郭雅慧晚間重申，尊重國會相關職權，考量國家發展及國民福祉，盼在野立委以現憲政職權為先，盡速就115年度國家總預算與「國防特別條例」排審並通過，以應國家當務之要。
國民黨團、民眾黨團對總統賴清德提出彈劾案，立法院全院委員會已舉行完2場公聽會。立院程序委員會13日表決通過，將於21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德列席說明，立法院議事處今天發咨文給總統府。
郭雅慧晚間對此重申，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，企盼在野立委以憲政職權為先、以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算，與攸關國家安全的「國防特別條例」排入審查並通過，以應國家當務之要。
其他人也在看
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 6 小時前 ・ 136
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 104
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 74
力挺林俊憲卻未翻盤！黃偉哲第一時間表態
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果今（15）日正式出爐，立委陳亭妃以2.69%的些微差距勝出，擊敗同黨對手林俊憲，確定代表綠營出戰2026台南市長選舉，未來將與國民黨立委謝龍介正面交鋒。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 73
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 13 小時前 ・ 52
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 193
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 1 天前 ・ 288
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將交棒
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 2
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
挺徐嶔煌參選議員 「是否出戰台北市長？」沈伯洋表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨選對會尚未拍板台北市長參選人，外界不僅點名綠委王世堅、黨秘書長徐國勇等人參戰外，不分區綠委沈伯洋也被納入名單中；由於沈伯洋今（15）日上午出席記者會，力挺財經專家、名嘴徐嶔煌投入民進黨北市大安文山議員初選，讓外界好奇是否未來會母雞帶小雞，爭取黨內提名參選台北市長。對此，沈伯洋也公開回應，相關內容也隨之曝光。沈伯洋今日上午出席力挺徐嶔煌的記者會；記者提問，因為今天幫忙站台，而現在民進黨台北市參選人未定，同時沈伯洋也被點名，未來是否會變成母雞帶小雞，有機會爭取成為參選人嗎？對此，沈伯洋則強調，他現在的戰場還在立法院，而這個會期內自己也是幹部，「對我來講做好立法院的工作，才是現階段最重要的事情」。他也強調，現在有越來越多候選人出來，對他而言這對台灣未來是很重要的事情，也是他今天站出來挺徐嶔煌的原因。民進黨台北市議員擬參選人暨財經專家徐嶔煌（中）。（圖／民視新聞）至於所謂「母雞」究竟是誰，徐嶔煌則認為，這應該是民進黨黨中央要思考的問題，以他身為要面對初選的候選人來講，現在要做的事情是自己參選的事情，要讓選民知道。原文出處：快新聞／挺徐嶔煌參選議員 「是否出戰台北市長？」沈伯洋表態了 更多民視新聞報導外媒曝台美貿易協議將談成！鄭麗君已率隊赴美 將進行第六輪實體磋商又來亂！中國派20機艦、1空飄氣球侵擾 17日將發射火箭經過台灣財經專家徐嶔煌宣布投入綠北市議員初選！沈伯洋親曝3大支持原因民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
旭集、遠東咖啡「蟹類重金屬超標」！市場黃魚含致癌禁藥
台北市衛生局公布生鮮水產品抽驗結果，在32件受檢產品中，共有5件不符合規定，不合格率達15.6%，其中包含旭集天母店、遠東咖啡自助餐廳等知名餐廳的蟹類產品驗出重金屬鎘超標，另有市場攤商的黃魚檢出禁用藥物。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 14 小時前 ・ 20
鄭麗君率團赴美磋商關稅 台美經貿工作小組：預計將宣布達成共識
行政院台美經貿工作小組證實，行政院鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮所率領的我方談判信傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
批賴瑞隆靠派系資源勝出 白喬茵：高雄恐只有「地面市長」、沒有真正決策權
[Newtalk新聞] 針對民進黨高雄市長初選結果，國民黨高雄市議員白喬茵14日在臉書發文質疑，初選歷時一年多，最終由實體曝光率相對最低的賴瑞隆勝出，並非靠密集跑基層或勤走行程，而是仰賴鋪天蓋地的看板、文宣、廣告、媒體操作，以及固樁與宴請等方式，擊敗其他「幾乎用生命在衝刺」的同黨對手。 白喬茵指出，熟悉選舉運作的人都清楚，這樣的選戰規模所費不貲，外界普遍估計，一年多來恐投入數千萬元甚至上億元，也再次印證在台灣政治現實中，資金與組織動員往往比候選人勤跑基層更具影響力。她質疑，賴瑞隆個人是否真有如此雄厚財力，答案顯然是否定的，背後關鍵在於長期資金充沛的派系奧援。 白喬茵直言，派系願意不計成本、豪賭式力挺，究竟看中的是候選人的施政能力與人格魄力，還是「可愛、聽話、且高度可操控性」，值得社會深思。她也點名，新潮流確實培養出不少基層民代，在論述與觀點上具備優勢，但一旦歸順派系，政治生命往往與派系利益深度綁定，優點是團結互助，缺點則是責任分攤、利益共享，讓人難以對派系問題提出批判。 白喬茵進一步指出，從人事布局、資源配置、利益綁樁，到國營事業與大型工程標案，新潮流長期使用公部門資源的方式備受爭議，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
美伊代表聯合國舌戰 伊朗記者唸罹難名單痛哭｜#鏡新聞
伊朗當局血腥鎮壓示威者，造成死傷無數，美東時間15日，一名伊朗記者在聯合國宣讀罹難者名單時，唸到大爆哭。而在聯合國安理會上，美伊更上演唇槍舌戰；伊朗代表指控美國編造謊言，介入干涉，將伊朗推向暴力深淵；美國代表則反嗆，伊朗政權深怕垮台，才會畏懼伊朗人民的示威力量。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
初選險勝林俊憲 陳亭妃：將盡快拜訪賴清德、黃偉哲
民進黨台南市長初選民調結果今（15）日出爐，立法委員陳亭妃擊敗同黨立委林俊憲勝出，民進黨預計21日召開中央執行委員會正式提名。陳亭妃在初選結果出爐後受訪表示，會盡快拜訪曾任台南市長的總統賴清德、現任台南市長黃偉哲請益台南施政經驗。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言