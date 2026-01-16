立院發咨文邀賴清德21、22日列席說明彈劾案 府：尊重國會職權

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨選對會尚未拍板台北市長參選人，外界不僅點名綠委王世堅、黨秘書長徐國勇等人參戰外，不分區綠委沈伯洋也被納入名單中；由於沈伯洋今（15）日上午出席記者會，力挺財經專家、名嘴徐嶔煌投入民進黨北市大安文山議員初選，讓外界好奇是否未來會母雞帶小雞，爭取黨內提名參選台北市長。對此，沈伯洋也公開回應，相關內容也隨之曝光。沈伯洋今日上午出席力挺徐嶔煌的記者會；記者提問，因為今天幫忙站台，而現在民進黨台北市參選人未定，同時沈伯洋也被點名，未來是否會變成母雞帶小雞，有機會爭取成為參選人嗎？對此，沈伯洋則強調，他現在的戰場還在立法院，而這個會期內自己也是幹部，「對我來講做好立法院的工作，才是現階段最重要的事情」。他也強調，現在有越來越多候選人出來，對他而言這對台灣未來是很重要的事情，也是他今天站出來挺徐嶔煌的原因。民進黨台北市議員擬參選人暨財經專家徐嶔煌（中）。（圖／民視新聞）至於所謂「母雞」究竟是誰，徐嶔煌則認為，這應該是民進黨黨中央要思考的問題，以他身為要面對初選的候選人來講，現在要做的事情是自己參選的事情，要讓選民知道。原文出處：快新聞／挺徐嶔煌參選議員 「是否出戰台北市長？」沈伯洋表態了 更多民視新聞報導外媒曝台美貿易協議將談成！鄭麗君已率隊赴美 將進行第六輪實體磋商又來亂！中國派20機艦、1空飄氣球侵擾 17日將發射火箭經過台灣財經專家徐嶔煌宣布投入綠北市議員初選！沈伯洋親曝3大支持原因

民視影音 ・ 1 天前 ・ 1