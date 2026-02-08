立院白營換血 NCC闖關新破口

國家通訊傳播委員會委員僅剩3人，持續停擺。（本報資料照片）

台灣民眾黨立院大換血，國家通訊傳播委員會（NCC）人事案露出曙光？熟悉NCC運作的業界人士分析，隨著民眾黨主席黃國昌辭去立委，「綠白合」多了想像空間，近期已傳出行政院在「物色」白營可接受的學界人選，若政院第3次提名，白委能讓至少1名過關，NCC就可隨即恢復運作；但也不用怕綠營過河拆橋，因另3名委員任期7月底將屆，白營可視合作成果，決定要不要續挺，怎麼樣都不吃虧。

NCC原主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至民國113年7月31日止，行政院首次提名翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯、詹懿廉，慘遭藍白封殺；去年7月再提名蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯，同樣也沒過關，導致現有NCC委員剩下3人，無法召開委員會。

廣告 廣告

2次提名人選闖關失利，但NCC現任代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠，任期也都到今年7月底，此前若無法補人，NCC將面臨成立以來首度「團滅」危機，且時間剩下不到半年，行政院「補人」壓力大增。

業界人士指出，若藍白仍堅定合作，行政院提名誰都沒用，若要闖關成功，須得先與藍白溝通；目前比較可能的破口，是白營剛上任的6名新委員，且因立場堅定的黃國昌已離開，確實「比較有空間」，若能推出白營屬意人選，可望突破。

相關人士分析，站在行政院立場，當然希望一次提名4人都過關，這樣即便7月底3名委員任期屆滿，也不會有開不成會的問題，但以目前藍綠白氛圍「有點困難」，單獨與白營合作的可行性更高一些；且相較總預算、軍購等議題，NCC人事相對單純，較好說服。

在「恢復NCC運作」訴求之下，業界推演可能劇本，白營通過1席說得過去，NCC也能恢復運作，若是1到3席，隨現任3位NCC委員的任期即將在7月屆滿，8月開始仍會因委員人數不到員額一半，無法開會，屆時行政院還是得第2波提名，NCC才能運作。

因2次提名時間可能相當接近，業界認為對白營有好無壞，可先釋出善意，換取與綠營在特定法案合作，若合作狀況不錯，第2波提名就續挺；反之若綠白合不如預期，NCC就是回到「原點」，對白營並不吃虧，也可隨時檢驗綠營，不用怕被過河拆橋。

傳播學界認為，若綠營無法鬆動藍白，乾脆就不要提名，提了也是白做工，且在2次提名均被藍白封殺後，現在要找人很難。理想狀況當然是推4人都過關，但其實只要過1席，讓NCC能恢復運作，就算是向前推進了。