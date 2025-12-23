立院程委會再擋國防特別條例與院版財劃法 行政院：高度遺憾

立法院程序委員會今日(23日)再度暫緩將行政院提出的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》以及院版《財政收支劃分法》列入議程。對此，行政院發言人李慧芝表示高度遺憾，呼籲立法院儘速進行實質審查，避免延宕攸關國防安全與國家整體發展的重要法案。

李慧芝指出，國防特別條例目的是強化我國自主防衛能力，提升基本戰力，並確保國家主權與安全。面對中國近年來日益頻繁且持續升高的侵擾行為，朝野應本於共同立場，攜手提升國防量能，同時推動國防產業發展，強化整體防衛韌性。

李慧芝提到，立法院除延宕國防特別條例外，至今亦尚未審議明年度中央政府總預算。她指出，總預算涵蓋多項攸關國家發展與民眾生活的重要政策，包括縣市管河川及排水改善、AI新十大建設，以及TPASS通勤月票等措施，若持續擱置，相關政策推動勢將受到影響。

針對財政議題，李慧芝進一步說明，明年度中央政府總預算已依新版《財政收支劃分法》調整編列，但中央政府仍須舉債近新台幣3千億元，顯示在兼顧地方自治、中央建設能量與財政永續之間，仍有整體制度檢討的必要，也更突顯儘速審議院版財劃法的重要性。

李慧芝強調，行政院負有守護憲法的責任，行政院長卓榮泰不予副署立法院於11月14日三讀通過的財劃法修正案，係依法行使憲法所賦予之權責。行政院呼籲立法院以民眾福祉為優先，儘速審查總預算案、國防特別條例及院版財劃法等重要法案，確保國人獲得妥善照顧，國家財政得以永續，國防安全亦能持續強化。