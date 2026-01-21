立院程委會再擋總預算...卓榮泰嗆「直接辯論」讓人民公決、別挑三揀四阻礙國家進步：哪項國家不需要？

立法院程序委員會昨日再度擋下中央政府總預算，行政院長卓榮泰今（21）日出席活動前被問及此議題，他回應，「要求就總預算跟立法院進行直接辯論，哪一項是國人不需要的？」另外也就2992億的新增計畫、延續性計畫跟國會直接對話，而非由立院挑三揀四、阻礙國家進步。

卓榮泰今日出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮前受訪表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。

「所以我要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論」，卓榮泰說，哪一項是國人不需要的？他們也會就2992億的新增計畫，以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

（圖片來源：行政院、三立新聞）

