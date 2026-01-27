立院程委會第10度封殺國防特別條例 政院怒批在野政治操作、虛耗國家152天

立法院程序委員會27日第10度擋下國防特別預算條例草案。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會今（27）日再度阻擋今年度中央政府總預算、行政院版《財政收支劃分法》修正草案，並第10次封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。行政院發言人李慧芝嚴正譴責在野黨團持續進行政治操作，強調不論是照顧國人福祉或提升國防安全都不能等，呼籲立即停止虛耗國家及國民的時間。

李慧芝重申，行政院所提中央政府總預算涵蓋全體國民的福利以及地方建設的發展；院版《財劃法》能有效解決目前城鄉差距擴大、分配極度不公平的問題；而院版國防特別條例則是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出，具有整體戰略構想及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能。

她進一步指出，行政院長卓榮泰已表達願意親赴立法院，就總預算進行報告備詢；國防部也已舉行秘密會議，詳細說明特別條例相關事宜。然而，立法院迄今已阻擋今年度總預算長達152天、杯葛院版《財劃法》69天、封鎖院版國防特別條例62天，相關重大議案持續無法進入實質審查階段。

李慧芝最後呼籲立法院在野黨團以國家利益為重，把握本會期僅剩的最後3個工作天，依法儘速理性審查今年度中央政府總預算、院版《財劃法》以及院版國防特別條例，讓國家重要施政與國防建設計畫不再受阻。

