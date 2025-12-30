立院程委會變藍綠「國是論壇」 羅智強斥賴清德「了然總統」

藍白立委今在立法院程序委員會再度聯手，第五度擋下總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算條例草案。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 早年立法院為讓議事順利進行，設計「國是論壇」讓立委得就時事暢所欲言。如今，立法院程序委員會朝野因排案爭議，今(30)日幾乎也變成「國是論壇」。在數次會議裡，綠委舉手板壯勢、博取媒體聲量後，國民黨、民眾黨立委有樣學樣，在國民黨團書記長羅智強今日發言時，也拿出手板站在發言台後，壯大聲勢。

立法院程序委員會今日中午舉行，由民進黨籍召委沈發惠擔任主席。除了外界關注115年度中央政府總預算案及1.25兆國防特別條例是否提報本週五院會外，國民黨立委翁曉玲等31人也提出修憲案，增訂人民可連署提案罷免總統。

民進黨立委沈伯洋發言，民進黨立委們依例高舉手板站在發言台後。沈伯洋說，現在藍白已經不是卡國防預算，而是連國防預算也不能討論。程序委員會就像醫院掛號一樣，只能看基本條件有無符合就應該交給各個委員會審查。藍白如果要嚴格監督，就應該進入國防外交委員會。另外，今日還有個提案，就是降低總統非常容易被罷免的案子，這個都是毀壞台灣民主憲政體制的案子。

國民黨立委林倩綺則提案，國民黨團建請將議程草案送交院會處理。

民進黨團書記長陳培瑜則接著發言稱，台灣人說富不過三代，但蔣家反共不過三代。蔣家到第四代蔣萬安就開始舔共，中國正在對台灣造成武力威脅，在台灣裡應外合就是你們國民黨。當中國把飛彈對準台灣，國民黨有站出來為台灣發聲嗎？不要忘了蔣萬安的爸爸、連勝文每天都在中國走跳。

國民黨團書記長羅智強也登記發言，這時國民黨、民眾黨立委也跟著拿出看板，站在羅智強後面。羅智強反擊說，民進黨，海峽守不過你這一代，喪權辱國就是民進黨。國民黨執政時，軍機飛過海峽中線了嗎？就是你們民進黨、賴清德。再接下去就是24海里臨接區，現在民進黨執政，21海里鄰接區都棄守了，中共軍演已經到領海基線了。「我們反對中共軍演，國民黨反對是有效的反對，民進黨的反對就是演戲，你有辦法阻止中共軍機飛過海峽中線、阻止進入鄰接區、領海基線嗎？一場笑話就是民進黨」。賴清德說要來國會國情報告，但有來嗎？總統無信就是個「了然的總統」。

接著，民進黨立委郭昱晴也跟著發言痛斥國民黨。這也讓程序委員會變成另類的國是論壇。

最會，對於本週五院會議程，經表決後，主席沈發惠宣布，本次議程草案提報院會處理。

