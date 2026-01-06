立院程序委員會持續封殺 1.25兆國防特別預算第6度暫緩列案

立法院程序委員會6日中午開會討論9日院會議程，其中1.25兆國防特別條例及2026年立院總預算等案，在國民黨、民眾黨立委掌握人數優勢下，再度被暫緩列案，這也是國防特別預算第6度在程序委員會遭封殺。

國民黨立院黨團書記長羅智強對此表示，讓預算被擋6次的是賴清德，若賴願意明天至立法報告，就會立刻安排國防預算付委。他並質疑賴政府不肯依法編列軍人加薪、警消退休金、公教退休金預算，若行政院願意編列相關預算，就可審查總預算案。

民進黨立委沈伯洋則回應，總統是否至立院報告與國防預算審查是兩件事，若國民黨立委希望國防預算可在委員會進行調整，現在就應先讓總預算與國防預算案付委審查。