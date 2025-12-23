立院程序委員會第4度表決 1.25兆國防特別預算仍遭暫緩列案

立法院程序委員會23日針對國防1.25兆特別條例草案等條例進行表決，經在場18位委員表決後，同意與反對皆為9票，最終由會議主席、國民黨立委翁曉玲投下反對票，確定再度暫緩列案，也是立院程序委員會第4度擋下國防特別預算。

翁曉玲前一日即表示，「在賴政府沒有說清楚要購買什麼、要做什麼事情之前，不會輕易放行國防特別預算。」

民眾黨主席黃國昌表示，將邀請總統賴清德到立院進行國情報告，說清楚1.25兆特別預算購買項目與交貨時間，以及對台灣國防的必要性。

針對記者提問，台灣民意基金會最新民調顯示，超過5成民眾不樂見在野黨封殺國防預算，民進黨立院黨團則於今早召開記者會指出，人民民意無法傳達到翁曉玲身上，最後責任仍要由國民黨負責。民進黨並表示，按照立法程序，法案及預算案首先需通過程序委員會付委審查，才能在委員會報告與討論。