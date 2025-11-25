立院程序委員會藍白聯手阻擋院版《財劃法》 劉書彬：退回沒有要處理

立院程序委員會今天（25日）在藍白聯手下阻擋院版《財劃法》，民眾黨立委劉書彬受訪表示，不列入議程效果就和退回一樣，反正沒有要處理。（圖／讀者提供）

行政院提出院版《財劃法》修正草案，於上週送至立法院，並在今天（25日）程序委員會上決定是否排入28日的院會議程。不過，最後又在藍白聯手下，以9比7的票數擋下《財劃法》，將其暫緩列案。對此，提議「暫緩列案」的民眾黨立委劉書彬受訪表示，不列入議程效果就和退回是一樣的，反正沒有要處理，她也強調民眾黨的意見就是，行政院應該做到相對應的事。

立法院程序委員會今天討論11月28日及12月2日的院會議程，針對行政院函送審議的《財政收支劃分法修正草案》列入議程報告事項，民眾黨團提議「暫緩列案」，獲國民黨團支持，民進黨團則建請議事日程草案照列。經過表決，最終藍白再挾人數優勢，以9比7票數，擋下政院版《財劃法》修正草案。

廣告 廣告

對此，提議將院版財劃法「暫緩列案」的民眾黨立委劉書彬受訪表示，今天是不列入議程，其實效果就和退回是一樣的，反正沒有要處理，但下一次還是可以提，就是不列入本次院會議程，而這部分之前也已經和國民黨團討論過。

劉書彬強調，民眾黨的意見就是，行政院應做到相對應的事。至於何時才會將院版《財劃法》列入議程，她表示，這部分還沒有後續的討論，而這1年多來，《財劃法》已經過3次修正，但在這段期間當中，做為負責任的行政院，應該要提出來，但行政院都沒有提出版本。



回到原文

更多鏡報報導

藍白揚言退回院版《財劃法》 卓榮泰酸：「匆匆忙忙」讓政府破產

立院三讀再修《財劃法》 將離島與本島統籌款公式分開計算

立院新會期召委選舉10/1登場！藍預計禮讓白1席 教文委員會推劉書彬出任