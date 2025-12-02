立院程序委員會藍白聯手 政院版財劃法二度遭暫緩列案

行政院日前提出院版《財劃法》修正草案，並送交立院審議。立法院程序委員會11月25日在藍白人數優勢下，首度決議暫緩列案。2日程序委員會再度針對該案進行表決，國民黨提案再度暫緩列案。

經在場18位委員表決後，同意與反對皆為9票，最終由會議主席、國民黨立委翁曉玲投下同意票，確定再度暫緩列案，不會排入立院5日議程。

除院版《財劃法》外，今日同樣遭程序委員會擋下的議案，還包含預算1.25兆的國防特別條例草案。不過立院11月三讀通過《財劃法》再修正版本後，政院認為該案仍有窒礙難行處而提出的覆議案，最終則在朝野達成共識下獲得放行。

對於院版《財劃法》與國防預算遭封殺，民進黨團批評，藍白黨團與翁曉玲阻擋國防、惡意破壞程序正義，不願付委進行實質討論。在野黨團則強調，1.25兆的國防特別預算，卻僅用2頁A4紙編列、缺乏詳細說明，要求總統賴清德應赴立院進行國情報告、接受國會詢答，因此決議暫緩列案。

包含智庫經民連與台灣基進、時力、綠黨與小歐盟等4個小黨，則於2日一早共同召開記者會，批評藍白強渡《財劃法》，恐讓政府國防與社福功能受損，認為應縮減統籌與地方補助款規模，並確保社福每年有1000億穩定收入，呼籲立院儘速將院版《財劃法》、總預算與《國防特別條例》付委審查。

