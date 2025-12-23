立院程序會交鋒 1.25兆國防特別預算遭暫緩列案

台北市 / 綜合報導

立法院程序委員會，今(23)日又爆發激烈口角，藍白立委提出的總統賴清德彈劾案，確定排入禮拜五院會的「報告事項」中。除此之外，在野陣營更以人數優勢，透過表決，再次讓1.25兆國防特別預算暫緩列案，而過程中，會議主席立委翁曉玲跟民進黨團立委，一度吵成一團。

立委(國)翁曉玲VS.立法院民進黨團委員說：「有沒有異議(有)，好，沒有異議，(有)，好，那我們就報告事項修正通過，(「有」喊那麼大聲，沒聽到喔)。」拉高分貝抗議群起衝上台前，槓上程序委員會主席翁曉玲，只是憑藉人數優勢，由藍白提案彈劾總統賴清德，順利排入26日院會議程，而翁曉玲再次投下關鍵一票。

立委(國)翁曉玲VS.立法院民進黨團委員說：「本席決定反對，我們本案不通過，(不要聽習近平的啦，抗議啦)。」擋下1.25兆國防特別預算，點燃民進黨團怒火，因為這已是第4度遭暫緩列案。

立委(國)翁曉玲(12/22)說：「因為他們不來做報告，他們說不清楚，提這國防預算是要做什麼事。」立委(民)王義川說：「你們要跟美國說，我們不要跟你買，可以啊，要進來討論啊，要進來講啊，你們連排進來都不敢。」

雙方爆發口角交鋒，儘管在野陣營在會議取得主導，但似乎與民意產生分歧，根據最新民調顯示，有高達53.7%的民眾，不樂見1.25兆軍購案，遭到國會兩度擱置，只有30.2%表態樂見，而朝野衝突擴大，也讓民進黨支持者歸隊。

12月的政黨支持度，民進黨相較上個月的31.1%，增加到38.4%，另外國民黨支持度，從25.8%銳減到20.6%，民眾黨則增加2個百分點，相對的也有警訊，關於民進黨是否值得人民信賴，不同意高達5成同意只有4成4。

值此之際，美國在台協會公布副處長梁凱雯，跟國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，被解讀觀測政治方向，也展現對台防衛韌性高度期待。

