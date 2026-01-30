立院第4會期結束總預算一字未審 韓國瑜：呼籲朝野以溝通化解歧見

立法院第4會期將結束，藍白立委以及立法院長韓國瑜於議場中央合照。（杜宜諳攝）

今（30日）除是6位民眾黨立委畢業典禮外，也是立法院本會期最後一日，國民黨、民眾黨主導法案清倉，不過通常雙數會期皆為預算會期，不過今年立法院創紀錄，預算會期但總預算「一字未審」。立法院長韓國瑜在院會結束前，也宣讀本會期通過之法律案、預算案等。雖未審查總預算，但也通過2個特別預算。韓國瑜表示，身為議長之職責，呼籲朝野為國家發展，應以對話取代對抗，溝通化解歧見，為全國人民福祉努力。

事實上，中央政府總預算在預算會期沒審完不是第一次，但卡在程序委員會「一字未審」的狀況卻是史上首見。藍白立委拒絕審議總預算的理由是中央政府總預算未編列國會三讀通過的軍人加薪預算以及警消退休所得替代率提升的預算，痛批政院是將違法違憲總預算，因此拒絕審議。

而政院態度也相當堅定，堅持要等上述兩案釋憲確定適合憲後，才要追溯補足。

韓國瑜今日於本會期最後一場院會宣讀，感謝朝野黨團共同努力通過眾多議案，雖然有許多議案朝野有不同看法，但身為議長之職責，呼籲朝野為國家發展，應以對話取代對抗，溝通化解歧見，為全國人民福祉努力。韓國瑜也朗讀本會期立法成果，通過法律案共計66案，預決算4案，包括中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安 韌性特別預算案、中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算等。覆議案1案，人事同意權2案，其他議案5案。

韓國瑜也說，由於部分民眾黨立委即將離開立法院，給予最大感謝及祝福，也要向全體委員、黨團幹部、議事夥伴以及駐衛警們致上謝意，祝大家新的一年，馬上幸福。

