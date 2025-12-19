政治中心／綜合報導

行政院秘書長張惇涵立法院備詢，以一擋三交鋒國民黨立委，一戰成名，掀網路討論，網友梗圖齊發，大讚他是政院新戰神，超強背景也被起底，跟過蘇貞昌、鄭文燦、蔡英文等大咖老闆，從最基層的幕僚投身政治，一路到行政院秘書長，對於各界討論，他發文感謝，表示只是盡應盡的本分。

社群上梗圖齊發，主角就是行政院秘書長張惇涵，有身穿鎧甲踏在小丑上，或是電影海報kuso，一個人力抗藍白立委，在立法院司委會針對財劃法政院不副署備詢、一戰成名。

廣告 廣告

行政院秘書長張惇涵vs.立委（國）王鴻薇：「國民黨的委員告我造謠已經敗訴，妳現在才說我造謠妳才是造謠。」

行政院秘書長張惇涵vs.立委（國）翁曉玲：「你們是最偉大的，委員是你說過 立法院比較大的。」

立院答詢電爆3藍委被封新戰神 張惇涵：我只是盡本分

行政院秘書長張惇涵立院一戰成名，網友大讚梗圖齊發。（圖／翻攝自jasontch0101 threads）

言語犀利、清晰口條，一度讓國民黨立委愣了好幾秒，堪稱「政院新戰神」，張惇涵年僅44歲，從最基層的幕僚投身政治，歷練相當紮實。





立委（民）王義川：「他曾經是阿扁連任的，青年軍的負責人，也幫羅文嘉選過台北縣的縣長，後來他去林錫耀政務委員辦公室，後來蘇貞昌院長的超越基金會，他去當發言人，所以他已經跨過不同的，照民進黨來說就是，派系不知道跨幾個。」

王義川舉例，張惇涵跟過的老闆都是黨內大咖，蘇貞昌參選台北市長時，那句"台北超越台北"響亮口號，就是出自他之手，接著2014年任桃園市府新聞處長，2019年蔡英文任內再受重用，擔任總統府發言人，到了賴清德就任，又續任總統府副秘書長，如今是史上最年輕的行政院秘書長，都是核心高壓工作，過去網路節目就直擊過他的幕僚日常。

立院答詢電爆3藍委被封新戰神 張惇涵：我只是盡本分

張惇涵從最基層的幕僚投身政治，一路到行政院秘書長，經歷紮實。（圖／民視新聞）

藝人邰智源vs.時任總統府副秘書長張惇涵（2024）：「請問一下都要這麼早上班嗎？我跟邰哥說明一下，我們幕僚不是那麼早上班，幕僚是沒有在下班，我們很有成就感，這是為國家做事。」





立委（民）王義川：「張惇涵開會是很有效率的，每次總統講說來惇涵先報告，簡潔有力，而且他報告的時候都有關鍵字，就他已經設定了，我要講的第一點的關鍵字，第二點第三點，所以對我們開會的人來說，就很容易記清楚。」

網友也大讚有理走遍天下、以一擋百的架勢完勝一幫頑徒，看了秘書長論述神清氣爽，更有人感謝張惇涵幫忙出了一口氣。他則發文感謝大家支持，強調只是盡應盡的本分，順風也好、逆風也罷都不要放棄，交鋒藍白，張惇涵據理力爭、憑真本事。

原文出處：立院答詢電爆3藍委被封新戰神 張惇涵：我只是盡本分

更多民視新聞報導

最新／北市驚傳隨機攻擊5傷4命危 賴總統：全國擴大戒備、依法嚴查行兇暴徒

LIVE／北車、中山連環隨機攻擊案！凶嫌畏罪墜樓 台大醫院最新說明

彈劾賴網站！中國AI設計程式碼？誰背後操作？

