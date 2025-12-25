立院紀念酒改版3細節換新 元旦開放立委預購

第11屆立法院紀念酒改版，融入馬祖藍眼淚元素。（立法院提供）

第11屆立法院紀念酒（專供酒）進行小改版，立法院今（25日）指出，適逢馬祖酒廠建廠70週年，雙方首次合作，推出以「國之北疆」的東引頂級陳年高粱酒作為基底的紀念酒；不只酒液做調整，瓶頭加入流沙瓶設計，瓶身也從金色改為象徵馬祖夜海奇景「藍眼淚」的淺藍色，3細節變更設計，增添整體觀賞性，預計元旦後開放立委預購。

立法院說明，這次新款專供酒以晶透玻璃為器，瓶底引人目光的海洋蔚藍，取意馬祖每年春夏之際的夜海奇景「藍眼淚」。當海洋湛藍與島嶼流光交織，象徵時間、海洋與島嶼風土對酒液的長年涵養。

瓶頭整體設計以我國國花—梅花為造型，其中的晶透流沙隨著角度緩緩流動，更顯雅致脫俗。瓶身整體設計莊重內斂，兼具文化意涵與典藏價值，如透過燈光映照與流動，瓶身彷彿映照出馬祖海域的粼粼波光，閃耀出海島台灣乘風破浪的希望。

尤其，馬祖酒廠承襲70年釀酒底蘊，嚴選珍稀陳年酒液，遵循傳統純糧固態發酵與蒸餾工法，在東引島獨有花崗岩坑道中，承受海風、鹹霧與晝夜溫差洗禮，歷經10年以上靜置熟成。使酒液在漫長歲月中緩慢轉化、自然熟成，造就溫潤內斂、層次分明的酒體風格，充分體現陳年高粱「以歲月成就風味」的不凡價值。

新版紀念酒瓶頭採流沙瓶設計，可令當作裝飾品。（立法院提供）

立法院指出，新款專供酒香氣初聞細緻淡雅，穀糧芬芳隨之而起，繼而浮現熟果、蜜香與堅果調性；入口圓潤柔和，酒體厚實卻不張揚，中段展現老酒獨有的沉穩與平衡，尾韻綿長清雅，回甘悠遠，正如國會運作精神 - 折衝民意、兼容並蓄。在舉杯致意之際，以此梅花高粱，所敬的不僅是一盞醇厚佳釀、不僅是國會交流的真摯情誼，更是對國家所託、對民之所向的莊重回應。期於歲月靜好的盼望中，凝聚人和的歡喜，並展現具有民意溫度的國會風範。

專供酒依循既有慣例，主要作為立院公務禮儀餽贈及國會交流場合之用，亦規劃每年提供每位委員30箱（每箱6瓶）之購買額度，專供委員依需求選購。首批於聖誕節正式發表，元旦後開放委員預購，每位委員得優先購買1箱，後續再視整體量產情形辦理續購。

立法院專供酒在國會交流場合，透過國內外貴賓品酌，不僅展現台灣釀造工藝與文化意涵上的深厚底蘊，也使與會賓客在回味酒香餘韻之際，進一步感受國會民意殿堂體現的涵融氣度與穩健風範。

