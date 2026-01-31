立院組織法修正三讀 助理費法制化

立法院長韓國瑜說，「《立法院組織法》第32條、第33條及第35條條文修正通過。」

本會期最後1天，院會挑燈夜戰，在立法院長韓國瑜敲槌下，三讀修正通過《立法院組織法》部分條文，明定立法院應每年以公務預算，編列立法委員補助費用，項目不限定是助理薪資，還可發專業加給、年終獎金等。

國民黨立委牛煦庭表示，「你們抹黑、你們杯葛、你們莫名其妙的冗長發言，浪費大家的時間，是啊，助理在陪我們加班啊，但要是不是聽你們這些汙言穢語，我們早就下班啦，感謝藍白黨團的團結合作。」

民進黨立委莊瑞雄則說，「你們認為好像是這一次，我幫助理爭取到好多的福利，你們想為這個法案，來賺一點政治上的紅利，門都沒有。社會大眾說，國民黨他們要去劫囚，他們要去除罪化，你們馬上穿上聖誕老公公的衣服，說不是，我們是聖誕節來發餅乾。」

儘管民進黨團質疑，是假幫助理爭取福利、真將詐領助理費除罪化，相關法條仍在藍白人數優勢之下，通過民眾黨團所提再修正動議，新法實施日期為下一屆立委才適用。

同一天三讀通過還有《住宅法》、《黨產條例》、與《衛星電視廣播法》修正案，其中《住宅法》修正項目包含，明定社宅應提供至少20%比率，出租給予新婚2年內、或育有未成年子女的婚育家庭，以及內政部應建置全國統一的申請登記平台，更獲得藍綠白共同支持。

立法院長韓國瑜說，「出席108位，贊成108票。」

立院也三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，其中被視為攸關中天電視台得以復台的相關條文，內容包括執照遭註銷之衛星廣播電視事業，訴訟確定前，得繼續在原頻道行使權利。

此外，《黨產條例》修正案，其中對於附隨組織的定義，增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」。

民眾黨立委張啓楷說，「大家想起救國團是一個快樂的象徵，直到現在還有人在下面叫。」

民進黨立委沈伯洋表示，「做公益辦活動要場地吧，結果救國團怎麼做，跟教育部要一個場地，然後那個地就變成救國團的。」

國民黨立委游顥則說，「剛才聽到辦活動，就可以佔你一個地，那讓我想到了太陽花學運。」

會期最後一天，國民黨團不僅更喊話執政黨，盡速讓「急迫性新興預算」能夠順利通過；對於國防特別條例，民眾黨自提版本確定付委審查，但行政院版卻依舊遭擋下，傅崐萁重申，要總統賴清德到國會說親自說明。

行政院批評，無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，重申去（2025）年11月27日就送交的「政院版」必須付委審議；晚間再批評，立院怠惰審議中央政府總預算案，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段。

