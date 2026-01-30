立院組織法修正案今恐三讀 經民連批：形同為貪污除罪 恐成國安破口

台灣公民陣線與台灣經濟民主連合30日嚴正批評國民黨立委牛煦庭等人提出的修正草案，恐將造成法治、勞權與國家安全的多重風險。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞]

立法院今（30）日進行本會期最後一次院會，藍白恐聯手闖關意圖為涉貪立委脫罪《立法院組織法》修正案等爭議法案。對此，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合今日嚴正批評國民黨立委牛煦庭等人提出的修正草案，恐將造成法治、勞權與國家安全的多重風險。

經民連指出，該修正草案試圖將原本由國庫直接支付的立委助理薪資，重新定性為「立法院對立法委員個人的補助」，此舉將衍生以下四大嚴重後果。首先，一旦助理費被認定為立委個人補助，立委利用職務詐領公帑的行為，將難以適用《貪污治罪條例》。經民連質疑，此修法明顯是為涉及助理費爭議的個案解套，形同「量身打造」的除罪條款。

廣告 廣告

經民連續指，其次，修法後，公費助理將僅對立委個人負責，與國家及立法院不再具有明確法律關係。經民連警告，若發生洩密情事，恐難以追究公務員洩密責任，國會將因此成為境外勢力滲透的高風險場域。第三，草案未設任何配套監督或防弊機制，卻讓立委得以即時支配更多資源，同時規避憲法對立委報酬調整「自次屆起實施」的限制，明顯違反制度正義。

經民連再指，第四，草案將助理視為受僱於立委個人，卻又要求年資可跨委員併計，與現行勞健保與勞退制度產生嚴重衝突，亦與《勞基法》精神相互矛盾。經民連重申，反對這種為貪污者量身打造、破壞國安與法治的修法，立法院不應淪為違法特權者的「解套院」。

經民連智庫召集人賴中強表示，今日由立法院長韓國瑜召集院長協商立委助理費除罪化議題，三黨僅各自簡短表態後即宣示未達共識，後續仍可能再行協商後進入表決程序。他批評，當前立法程序已被壓縮為提案即逕付二讀、短暫冷凍期後，僅以委員會及院長層級各半小時協商草草帶過，最終直接進入二、三讀表決，形同掏空國會最核心的討論與辯論機制。

賴中強直言，若立法只剩少數人過水決定，113席立委的存在將淪為形式，嚴重背離民主國家應有的立法標準。

公督盟政策部主任陳利益表示，國民黨一再宣稱修法是為了保障國會助理勞權，卻刻意迴避委員會實質審查，急於以「逕付二讀」強行過關，實際目的昭然若揭。所謂助理福利，不過是將助理費定性為「立委補助費」，在法律上刻意模糊公私界線，為涉貪立委打造免責金牌，替高虹安、顏寬恒等案件鋪路解套。更嚴重的是，修法完全未提聘任透明化與安全審查，形同拆除國會防火牆，讓國會暴露於貪腐與境外勢力滲透的雙重風險之中。

陳利益強調，國會助理是民主制度的基石，不是無須監督的私房錢工具，沒有透明，就不可能有真正的改革。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「中天條款」衛廣法三讀通過 綠委集體棄權不投票

藍白修《衛廣法》被質疑替媒體解套 台灣基進警告恐開紅色滲透後門