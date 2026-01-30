立院組織法藍白強勢闖關三讀！ 助理費列立委補助、下屆適用

立法院本會期最後一次院會法案清倉，國民黨為提升立委公費助理待遇，提案修正立法院組織法，增加多項加給項目，不過被民進黨團質疑是在幫「詐領助理費除罪化」，發動冗長發言，不過最後藍白立委掌握人數優勢，投票表決同意票60票、不同意票48票，全案通過。

關於立委公費助理費相關修法，原先由藍委陳玉珍提出，不過條文規定助理費由立委統籌運用，且免檢據核銷，被質疑是替詐領助理費除罪化，引起基層不滿，甚至被助理發動連署要求撤案。

隨後改由藍委牛煦庭提出修法，明定、辦公事務費用、公費助理工資、年終獎金、專業加給、資深加給等項目，是立法委員「補助費用」，由立法院代理委員給付。新制將從下一屆、第12屆立法委員就職日起施行。

責任編輯／洪季謙

