立院總質詢落幕 卓榮泰盼兩院合作尋求共識建設國家

（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院施政總質詢今天落幕，行政院長卓榮泰說，行政院與立法院存在很多差異，這是他個人努力不夠，但他期盼能否取得最大公約數、尋求最高共識，把不可能解決的差異暫時擺一邊，透過協商與共同合作，完成人民交付的任務與建設國家。

立法院第11屆第4會期施政總質詢今天傍晚結束，卓榮泰最後致詞時，作上述表示。

卓榮泰發言時先感謝立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣與所有立委，以及立法院所有會務人員這段時間的辛苦，並提及他個人有幾點感觸。

廣告 廣告

卓榮泰說，他每次上備詢台都會向大會主席韓國瑜或江啟臣深深一鞠躬，這個敬禮一方面是因為中華民國憲法及憲法增修條文的規定，行政院向立法院負責，行政院充分扮演憲政機關的必要角色；對他個人而言，每次鞠躬都代表希望有重新合作模式的開始。

卓榮泰表示，他在今年8月說過，必須調整行政院的施政順序、財政支出結構，以及調整兩院（行政院、立法院）的互動關係，行政院都在做，也希望開啟新的合作模式及兩院基於憲政正常運作的模式，這代表他個人的誠意與期待。

卓榮泰指出，9月30日他在施政報告時也說過，希望未來要重建的3項重大工程，即在後關稅時代，全國產業界對於全球產業布局的重建，以及基於當時發生很多風災，要全面對於災區復原的重建。第3項重建也是最重要的，就是要重建社會的信任，其中包括行政、立法兩院互相的信任。

卓榮泰認為，令人遺憾的是，前2項的重建依序進行，最後一項的重建，他個人的努力還是不夠，兩院之間還是存在很多差異，分別是基於對國家未來不同立場的差異、對於國家安全不同思考的差異，以及對國家財政不同角度的差異。

卓榮泰說，大家能否把這些差異，讓它取得最大公約數，使民眾看到行政、立法兩院是可以經過協商來完成人民交付的任務，以及可以經過合作來改變目前的現狀。

卓榮泰說，如果可以這樣做，他代表行政院每次在此進行答覆時，會認為大家是共同為國家的未來尋找一個可循的方向，因此他誠懇希望，「我們共同合作才是國人最大的要求」。

卓榮泰表示，沒有國哪有家、沒有國哪有黨、沒有國哪有個人，他願意、也期待大家一起以國家為念、以家為念、以每一個國人為念，基於國家一體，中央、地方合作的理念之下，找出一條全國民眾所樂於看到的，也要在最不同的差異中尋求最高共識，往此共識走，把不可能解決的差異暫時擺在一邊，才有辦法走出一條人民期待要走的建設國家、發展未來的重要大路。

卓榮泰致詞結束、韓國瑜宣布休息後，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與民進黨團成員上前致意，並送上花束、握手合影，陳培瑜說此花的花語是堅毅、勇敢。（編輯：謝佳珍）1141128