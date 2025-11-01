立院總質詢！王世堅與韓國瑜時隔9年再槓"喝水戰''
政治中心／綜合報導
民進黨立委王世堅被譽為"最會送禮的男人"，今天他又送禮了！他準備了望遠鏡以及放大鏡，送給行政院長卓榮泰，勉勵施政要「高瞻遠矚、觀察細微」，不過一提到''廢死''議題，他激動痛罵法務部，一度罵到口渴，要求時間暫停讓他喝水。
「我們請最有出息的王世堅委員質詢！」立法院會，施政總質詢，習慣在質詢送禮的民進黨立委王世堅，又送禮了。
最會送禮的男人又來了！王世堅贈卓揆望遠鏡.放大鏡（圖／翻攝自''國會頻道''）
民進黨立委王世堅對著行政院長卓榮泰說，「我要送你兩件禮物，一個是望遠鏡，我希望你的施政能夠高瞻遠矚，一個是放大鏡，我希望施政能夠觀察細微。」
一個放大鏡，一個望遠鏡，直接送給行政院長卓榮泰，王世堅還要他，將禮物放在院長辦公室，每天自我提醒，但，禮送完，話鋒一轉....
對著法務部長鄭銘謙砲轟，民進黨立委王世堅痛批說，「那一些主張廢死的人，我送他8個字啦，假仁假義，欺世盜名。」
提到''廢死''議題，王世堅越講越激動，高分貝砲轟法務部，但講著講著.....
韓國瑜.王世堅質詢交戰! 兩人時隔9年再槓"喝水"卓榮泰在一旁跟著喝口水（圖／翻攝自''國會頻道''）
民進黨立委王世堅喊出「時間暫停」，緊接著，立法院長韓國瑜問說，「時間暫停，王委員要請哪一位？」王世堅立刻回說，「對，我喝個水」，沒想到韓國瑜說，「你可以，不是流氓，可以喝水」。
「我不是流氓，我又多喝一口！」只見王世堅，會心一笑，一旁的卓榮泰也笑開懷，還拿起保溫杯，跟著喝口水，因為韓國瑜和王世堅兩人，曾為''喝水''交戰。
當時擔任台北市議員的王世堅，在台北市議會質詢市長柯文哲以及北農總經理韓國瑜時，王世堅曾對著韓國瑜痛批說，「男人世界裡的俗仔沒有擔當」、接著又喊出，「那個主席時間暫停，我喝一口水」，韓國瑜回說，「那我沒有水啊，可以拿1杯給我嗎，我也口乾舌燥」，沒想到王世堅說，「你也可以喝口水啦，流氓也可以喝水啊」，韓國瑜一聽直接喊，「那我不喝了，因為我不是流氓」。
2016年，台北市議會上演的這段戲碼，時隔9年，在立法院再度上演''喝水梗''，一逮到機會，就狂酸王世堅，韓院長的仇，也記太久。
原文出處：立院總質詢！王世堅與韓國瑜時隔9年再槓"喝水戰''
