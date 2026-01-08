立院考察團至冷鏈中心現勘進度

立委們與中央地方農政單位實地了解冷鏈中心相關進度。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕玉井報導

玉井農產加工及冷鏈物流中心預計於六月試營運、八月完工。八日立院農業考察團專程到現場了解相關工程進度，副市長葉澤山表示，此中心將成為台南農業升級的重要支撐。立委郭國文和林俊憲也到場了解進度，均期望此中心能照顧到農民。

玉井農產加工和冷鏈物流中心斥資六億餘元建造，相關工程預計八月可完工。八日郭國文和林俊憲邀請農業部次長胡忠一、副市長葉澤山與中央地方農政單位等相關人員，到冷鏈物流中心現場了解相關進度。

廣告 廣告

台南市農業局與ＯＴ廠商指出，玉井冷鏈中心工程六億三千萬元，目前尚有二期工程需辦理，以及新增計畫，包括冷鏈後續營運洗選、加工等機械設備計畫，所以還需近五千萬元，希望中央可以金援。胡忠一則表示，若是在需要且是新增的範圍內，中央會力挺。郭國文指出，全台規模最大低溫水果檢疫中心就設在玉井，是台南農業發展的重要里程碑，更是台灣青果外銷體系升級的關鍵建設，而冷鏈設備的完善，不僅能降低損耗，也能讓農民收益更穩定，提升外銷競爭力，希望中央多照顧農民。

（記者張淑娟攝）

副市長葉澤山也特別感謝郭國文在立法院協助整合中央資源、推動冷鏈建設，讓玉井冷鏈從規劃走向落實，成為台南農業升級重要支撐。郭國文則回應，將與林俊憲持續在立法院扮演溝通橋梁角色，確保相關預算與政策順利推進。郭國文強調，農業政策須從冷鏈建設到產銷調節同步推動，讓農民不再單打獨鬥，未來也將持續透過立法院監督與跨部會協調，確保政策真正落實，讓台南農業走得更穩、更遠。