立院考察威海工務所、大氣海洋局 盼提升支援能量

記者陳彥陵／高雄報導

立法院外交及國防委員會考察團昨日上午前往軍備局工營中心威海工務所與海軍大氣海洋局視察，除聽取單位任務簡報，也實地了解社會韌性預算整建設施施工情形，並對海軍官兵各項建設及備戰成果表達肯定，期妥善運用預算，提升整體防衛戰力。

外交及國防委員會召集委員馬文君一行，昨日由國防部常務次長楊中將等人陪同，聽取單位預算執行及工程進度等簡報。首先至威海工務所，了解「威海計畫」港口擴建工程施工情形；隨後則至大氣海洋局，了解單位任務執行情形並視察建設工程規劃，並頒發加菜金犒慰官兵辛勞。

威海工務所執行力穩健

馬文君於視察軍備局工營中心威海工務所港口擴建工程時表示，工程單位具備豐富經驗，執行能力值得肯定，惟整體工期歷時較長。當前國軍正面臨造艦進度及周邊安全情勢快速變化等多重挑戰，期盼工程單位持續強化進度控管機制，加速建設腳步，以符合作戰與整體戰力整建需求。

大氣海洋局任務深獲重視

視察海軍大氣海洋局時，馬文君指出，大氣海洋局水下情報蒐集能力提升，以及電子海圖的發展與應用，攸關國防安全及公共決策，相關任務受到高度重視，期盼各項工程建設與業務推動能如期、如質完成。馬文君也肯定第一線人員在艱困環境下的辛勞付出，並代表全體委員向官兵致意，期許在預算運用及政策推動層面持續精進，全面提升國軍整體應變與支援能量。

立法院外交及國防委員會考察團昨日上午前往軍備局工營中心威海工務所與海軍大氣海洋局視察。（記者陳彥陵攝）

法院外交及國防委員會召委馬文君實地了解海軍港口擴建工程執行情形。（記者陳彥陵攝）