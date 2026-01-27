立院至今未審台美關稅協議 江啟臣：沒收到資料無從審查

江啟臣表示，立院目前沒有收到談判協議內容，因此無從審查，強調「過程不必然是要阻擋什麼」，各個黨團一定會站在國家及產業利益來審議。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國總統川普稱韓國會未通過與美貿易協定，宣布將對等關稅從15%調高至25%，外界關注立院至今未排案審理台美關稅協議。對此，立法院副院長江啟臣表示，談判協議內容還未完整公布，也不曉得台美是否已經簽署，立院目前沒有收到談判協議內容，因此無從審查，強調「過程不必然是要阻擋什麼」，各個黨團一定會站在國家及產業利益來審議。

川普指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但他並未明說新關稅上路時間。

江啟臣今天參加東勢新丁粄節記者會前受訪表示，針對台美談判的完整內容是什麼，現在只看到行政院提到15%不疊加，投資2500億加2500億(信保)，是否還開放其他市場，都沒有清楚的答案，產業界和民眾也在關注到底談判內容。

江啟臣說，國會審查是會監督民主的常態及必要過程，「這些過程不必然是要阻擋什麼，而是應該讓人民知道到底談了什麼」，說明有利與不利的部分，不利的部分是否能有所調整，這是談判過程裡面的所謂的「Give and Take」，立法院目前仍未收到行政院送來的台美協議，因此立法院也無從審查，呼籲行政院盡快送送到立法院來做審議。

江啟臣呼籲，大家應該團結一致對外，尤其是對外談判爭取，不需要自亂陣腳，最重要是讓人民知道行政部門所談判內容，如果已經簽署協議，就趕快送到立法院，各黨團一定會站在以台灣優先、守護國家及產業利益進行審查。

