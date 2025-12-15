立院與政院已卡死 黃暐瀚：朝野僵局暫時無解
[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨利用立院人數優勢，在立院推動多項爭議法案，不僅否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，近日又聯手停砍年金，傳出府院高層定調將以「不副署、不公布」處理。對此，資深媒體人黃暐瀚今（15）日表示，立院跟政院已經「卡死」，他認為朝野僵局暫時無解。
黃暐瀚今日以「政院不副署 綠營籲倒閣」為題，在臉書撰文表示，再修版財劃法，政院表示「窒礙難行」，因為超過舉債上限，明顯違法。兩院扞格、憲政爭議，可送「憲法法庭」釋憲，而憲法法庭在新版憲訴法修正之後，必須有十人出席、九人評議，眼下大法官只剩八位，憲法法庭形同無法開會。所以行政院做出史上唯二的決定，「不副署」財劃法。
他提到，根據《憲法》37條之規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」。所以，政院如果不副署立院三讀通過的法律，總統也就沒有後續公布法律的的問題。
黃暐瀚強調，結論就是，立院跟政院已經「卡死」，要嘛總統撤換閣揆，要嘛立院提出倒閣，倒閣之後總統可以解散國會，113席立委「全部重選」，取得「新民意」，看看到底誰才是多數？
「不過，倒閣只能換閣揆，換不了總統」黃暐瀚表示，儘管綠營呼籲倒閣，但在野黨立委顯然不會提倒閣，立院、政院的僵局，「暫時無解」。
更多Newtalk新聞報導
擬擺脫《憲訴法》緊箍咒 傳憲法法庭本週五將復活
桃機「第三航廈北登機廊廳」試營運14天！累積服務122航班 2.6萬人次
其他人也在看
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 184
「國政茶敘」獨缺韓國瑜！賴清德：各部會都應在合憲基礎下進行各項法案
賴清德總統今（15）日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。賴清德強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 52
行政院不副署不公布 羅智強：賴清德即將成為台灣尹錫悅
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對府院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 58
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 1
不提倒閣卻喊人民上街 黃國昌率民眾黨團喊話：賴清德懸崖勒馬
[Newtalk新聞] 國眾兩黨日前再度惡修財劃法後，總統府、行政院已定調「不副署、不公布」。對此，民眾黨今（15）日下午於立法院議場前召開「守護台灣民主憲政、拒絕綠色獨裁體制」記者會，黨主席黃國昌率黨籍立委發表談話，強烈批評總統賴清德與行政院長卓榮泰，指其濫用副署制度與拒絕公布法律，已將台灣民主憲政推向危險邊緣。 黃國昌表示，台灣民主憲政已走到歷史關鍵時刻，賴清德政府為對抗國會多數，不惜首創惡例，透過「不副署、不公布」方式，架空立法權、僭越司法權，將權力集中於一人一黨。他批評，行政院覆議失敗後仍拒絕接受國會決議，是對民主制度最嚴重的踐踏，甚至連威權時期都未曾發生。 黃國昌指出，憲法第37條所規定的副署制度，憲政意義在於制衡總統權力，而非作為行政院否決立法院三讀法律的工具。他引述歷來大法官解釋與協同意見指出，行政院必須對立法院負責，副署制度若被扭曲，將構成權力濫用。 張啟楷表示，依憲法增修條文第三條規定，覆議失敗後，行政院院長即應接受立法院決議，若可透過「不副署」翻盤，覆議制度形同虛設，行政院也將不再需要對立法院負責。 林國成指出，民主政治的核心在於尊重民意，行政權與立法權都不得凌駕人新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 5
反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
卓榮泰黑白照 王鴻薇嗆掌握司法行政皇帝
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（14）日晚間在臉書發布黑白照片，並表示將「善盡民主憲政守門人職責」。對此，國民黨立委王鴻薇砲轟，卓榮泰自封憲法守門人，文情並茂來自我感動，卓只是個幌子，真的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 10
財劃法、年金相關法案傳不副署不公布 藍白綠反應一次看
媒體報導指停砍年金、財劃法等相關法案府院擬「不副署、不公布」。民眾黨主席黃國昌今天說，這不是憲政首例，這是憲政災難，總統賴清德與行政院長卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，請他們三思。國民黨團首席副書記長林沛祥也說，與其想盡辦法不執行立法院通過的法律、不編列預算，倒不如請身兼民進黨主席的總統賴清德好好與國民黨主席鄭麗文及黃國昌坐下來談。民進黨立法院黨團幹事長鐘佳濱則表示，行政權對於立法院藍白多數通過的法律恐有違憲、濫權情況，「武器就是不副署」，只是先踩煞車。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 382
財劃法不副署.停砍年金比照! 傳府院週一說明
立法院藍白兩黨陸續通過"財劃法"搶中央財源、喊停公教年改加速退撫基金破產，傳出行政院將"不副署"、"不公布"，明天總統和行政院長就會對外說明。對此藍營痛斥獨裁，但綠營反嗆在野也可以依法提倒閣。立法院長韓國瑜（12/5）：「本院原決議予以維持。」藍白否決"財劃法"覆議，恐讓中央施政困難後、又喊停進行到一半的年改，加速公教退撫基金破產，連總統賴清德調和矛盾的"國政茶敘"也被韓國瑜拒絕，傳出執政團隊忍無可忍，要對爭議法案"不副署"、"不公布"，總統賴清德週一將在國政茶敘後對外說明，行政院長卓榮泰也會召開記者會，但藍營不滿狂轟。藍白通過公教年改停砍。（圖／民視新聞）立委（國）牛煦庭：「很多人講說行政院可以不副署，不副署其實是，行政院長拒絕執行總統提出來公布的法令，用這個東西來抵制國會其實非常奇怪，如果困難也應該透過溝通協商的方式處理，而不是用奧步的方式賴皮啊，賴清德總統不應該領導一個賴皮的政府。」立法院民進黨團書記長陳培瑜：「我們將全力支持行政院執政團隊，所做出的任何決定，不論是要不要副署要不要公告要不要執行，因為目前所有國家的亂源，都在於立法院裡面的藍白黨團。」綠營力挺行政院不副署，但藍白猛轟賴政府獨裁，但不副署的憲政手段，30多年前國民黨執政時期就出現過，當時的總統李登輝兩度任命蔣仲苓升一級上將，但郝柏村認為"蔣仲苓資格不符"，堅不副署，最後在蔣仲苓出面緩頰下，此事才告一段落。律師黃帝穎：「當年的人事案並沒有違憲問題，當年的大法官也沒有被癱瘓的問題，卓院長對於違憲惡法，而且憲法法庭癱瘓的情況之下，行使副署權更有正當性。」法界人士聲援行政院，民進黨立委王定宇強調，面對當前立法亂象，行政部門有權依憲法因應，行政院長不副署，該法案即無法生效，立院同樣也可依憲法規定，通過行政院長不信任案，總統就可選擇更換行政院長，或被動解散國會、重新改選。民進黨力挺行政院不副署藍白惡修財劃法與年改停砍。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「你倒閣了你確定卓榮泰會下台嗎，他說這個倒閣是違憲的，我沒有遵守的必要，賴著不下台。」聲音來源：立委（民）吳思瑤：「如果他們不滿意行政部門，不副署的這個決定，那自然有發動倒閣，這樣子的憲政機制，讓民意直接來對於國會的失序亂象，做最終定奪的準備。」大罷免後朝野掀起新一輪對抗，短期內看不到解方。（民視新聞綜合報導）原文出處：「修惡版財劃法」不副署、停砍年金比照！ 傳府院週一說明 更多民視新聞報導藍不配合？韓國瑜婉拒「國政茶敘」 鄭麗文竟稱摸頭：無法解決問題府院定調財劃法「不副署」 民進黨：藍白不認同可提倒閣韓國瑜就是不來！賴清德明邀2院長國政茶敘 流程、內容全曝光民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 17
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 11
棒球》解決債務重新出發 前統一獅1指黃勇傳今向福州海俠報到
21歲的前統一獅內野手黃勇傳曾經職棒前景大好，卻因個人借貸問題而在去年5月遭到球隊釋出，如今他選擇加盟中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊，並於今天啟程，期許自我為了妻子和3個孩子的未來努力打拚，一家人今也到機場送行。出身青棒名校平鎮，黃勇傳在2022年選秀獲統一獅第1指名，並以簽約金500萬加盟，自由時報 ・ 3 小時前 ・ 5
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 7 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 438
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 71
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 378