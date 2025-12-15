立院與政院已卡死 黃暐瀚：朝野僵局暫時無解

資深媒體人黃暐瀚。 圖：翻攝自黃暐瀚臉書

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨利用立院人數優勢，在立院推動多項爭議法案，不僅否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，近日又聯手停砍年金，傳出府院高層定調將以「不副署、不公布」處理。對此，資深媒體人黃暐瀚今（15）日表示，立院跟政院已經「卡死」，他認為朝野僵局暫時無解。

黃暐瀚今日以「政院不副署 綠營籲倒閣」為題，在臉書撰文表示，再修版財劃法，政院表示「窒礙難行」，因為超過舉債上限，明顯違法。兩院扞格、憲政爭議，可送「憲法法庭」釋憲，而憲法法庭在新版憲訴法修正之後，必須有十人出席、九人評議，眼下大法官只剩八位，憲法法庭形同無法開會。所以行政院做出史上唯二的決定，「不副署」財劃法。

他提到，根據《憲法》37條之規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」。所以，政院如果不副署立院三讀通過的法律，總統也就沒有後續公布法律的的問題。

黃暐瀚強調，結論就是，立院跟政院已經「卡死」，要嘛總統撤換閣揆，要嘛立院提出倒閣，倒閣之後總統可以解散國會，113席立委「全部重選」，取得「新民意」，看看到底誰才是多數？

「不過，倒閣只能換閣揆，換不了總統」黃暐瀚表示，儘管綠營呼籲倒閣，但在野黨立委顯然不會提倒閣，立院、政院的僵局，「暫時無解」。

