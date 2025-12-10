立院藍白二度封殺軍購特別預算 賴清德喊話：勿迴避我國在區域和平責任

賴清德今表示，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅朝野應該要團結一致對外。（圖／總統府提供）

立院藍白昨天在程序委員會中，兩度聯手封殺行政院提出的8年1.25兆國防特別預算。總統賴清德今天（10日）上午出席活動前接受媒體聯訪指出，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅朝野應該要團結一致對外，呼籲在野絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，否則在面對中國威脅時，台灣會面臨更大的困難。

總統賴清德今天上午出席亞洲民主人權獎頒獎會前接受媒體聯訪時，被問到中國近日接連在日韓周邊進行軍事騷擾，升高區域的緊張。對此，賴清德表示，「這是非常不恰當的行為」，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為。

賴清德呼籲，中國應該要體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。而為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。

針對立院藍白昨天在程序委員會中再度擋下軍事採購特別預算，又傳出這可能是在野黨爭取鄭習會的條件，賴清德說明，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅朝野應該要團結一致對外，大家應該都有感受得到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

賴清德指出，在這種狀況之下，一來政府要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，因此台灣必須要提高國防力量，增加國防預算，希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺。

賴清德說，昨天程序委員會已經是第二次封殺，希望此案進入委員會審查，讓社會能夠了解立法委員審查情況，也能清楚了解應該要刪減、調整的地方，再根據民意，大家來進行審查工作，但是大家絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，「如果我們沒有善盡我們的責任的話，在面對中國威脅時，我們會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚知道」。



