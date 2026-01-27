立院藍白就是在報復？林志潔斥自知彈劾不會過還勞民傷財：彈劾要非法理由…跟人民罷免不同
立法院本週將結束會期，但總預算和國防特別條例依舊持續遭在野藍白杯葛，同時推動彈劾總統賴清德。對此，陽明交大特聘教授林志潔今（27日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，在野兩黨的目的就是為了報復，一方面是針對大罷免，另一方面則是憲法法庭無視藍白憲訴法自行復活。她批評，自知彈劾不可能通過，仍要勞民傷財，跟當初藍白法案被判違憲，以違憲亂政為由發動罷免完全不一樣。
對於藍白執意彈劾賴清德、不審預算卡住行政，林志潔表示，其實不只台灣發生這種事，像美國總統川普過去聯邦預算的問題，全世界目前都出現行政立法相互牽制的情況。
林志潔說，但以立法院藍白持續杯葛的情況，基本上就是在報復，不滿憲法法庭復活，再加上關稅談得也不錯，因此他們不願意白白讓國防特別預算通過，一定要設下重重關卡。她認為，藍白持的是報復心態，為表示對賴總統的不信任，用各種的方式騷擾，當然終極的手段就是彈劾。
林志潔表示，藍白也自知彈劾不會過，昨天黃國昌還說要號召十幾位有良心的民進黨員，就是因為他知道差10幾票，根本沒有辦法過。她指出，明知不可能過，卻非要彈劾、勞民傷財，這跟罷免真的完全不一樣；當時罷免理由是毀憲亂政，且事實上藍白提的法案真的被判定違憲。
林志潔質疑，請問一下賴總統今天有什麼問題？藍白能確切指出有什麼地方違法嗎？再者，大罷免真的跟賴總統沒有關聯，罷團志工們從來沒有想過有一天會變成普遍性的罷免。
林志潔也說，罷免會蔓延到全台各縣市，純粹是因為立法院修了選罷法，規定人家要附身分證，所以大家很擔心通過後沒法罷免，才會趕在2月3號拚命送一階，最後才搞成一階全都通過。
關於選罷法修法，林志潔直言，完全是藍白自己搞出來的，因此一來彈劾賴總統的實質理由不夠；二來程序上就不會過，人數明顯不足。她表示，藍白不但要報復罷免時他們受到的壓力，還要報復憲法法庭不遵從他們版本的憲訴法自行復活，讓總預算卡關即是這兩原因。
(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)
