立院藍白強勢闖關3大爭議法案 政院出手了：將採取合法合憲救濟手段

立法院會今晚（30日）挑燈夜戰，成功在本會期最後一次院會完成法案清倉，包含《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》等修法。對此，行政院晚間回應，面對立法院棄守憲法職權、怠於審議中央政府總預算，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序與民主價值。

有關立法院今通過《衛廣法》、《不當黨產條例》及《立法院組織法》等修法，行政院發言人李慧芝表示，這是我國憲政史上首次，立法院在預算會期完全未審議中央政府總預算，卻接連通過侵害行政權的法案；在本會期最後一天，更接連倒退式修法，強行通過高度爭議、違反憲政民主價值、甚至可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞的法案，完全藐視憲法精神與既有司法判決。

李慧芝指出，「廣電三法」（《廣播電視法》、《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》）自2003年修正以來，確立政府與政黨不得投資民營廣電事業的「黨政軍退出媒體」原則，作為防止政治介入媒體、維護媒體獨立與新聞自由的核心制度，至今已實施逾20年。

李慧芝續指，然而在野黨此次修法，明顯是為了個案，而將政黨意志的手伸入獨立機關當中。不僅違反司法針對個案正義的重要法律精神，讓不符換照規定的特定業者，可藉濫行訴訟持續違規經營，佔用稀缺並具公共性之廣電頻道資源，這無疑才是戕害新聞自由，並扼傷民主制度。

至於黨產條例，李慧芝說，自2016年制定後，已通過司法院釋字第793號的合憲性檢驗，包括救國團等附隨組織的認定，相關案件正在司法審理程序，部分財產爭議更已判決確定，但此次也遭到倒退式修法，不僅讓公共財產持續遭侵佔，國產再度淪爲特定政黨集團私產，公然悖離自由民主憲政秩序及國家落實轉型正義要求。

對於草率通過的《立法院組織法》，李慧芝批評，相關修法過程不僅違反民主程序，沒有經過實質討論，並且，法案文字將相關歲費定性為「立委補助費用」，不僅誤解公費助理費用的人事費性質，恐怕將使現行刑法制裁體系出現漏洞，至於部分加給則是欠缺明確驗證機制，未來恐怕也會成為規避國家審計制度的缺漏。

李慧芝強調，行政院肩負守護憲法的責任，面對立法院棄守憲法職權、怠於審議中央政府總預算，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序與民主價值。



